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Romy: Das sind die Nominierten

In acht Kategorien geht es bei der Kurier Romy 2026 um die begehrten Goldstatuetten – von den „Beliebtesten Schauspielern/Schauspielerinnen” bis zum neuen „Aufgefallen”. Das Voting läuft

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David Schoof
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Kurier Romy

Kurier Romy Gala

© Kurier Grafik

Am 27. November findet die Romy-Gala in Kitzbühel statt, unter den Nominierten, die sich der Wahl des Publikums stellen finden sich prominente Namen wie die oscarnominierte Sandra Hüller, Angelika Niedetzky, Mariam Hage, Christoph Maria Herbst, Marko Arnautovic und Simone Stribl. Das Online-Voting läuft, unter https://romyvoting.kurier.at/wahl kann bis 13. Oktober abgestimmt werden. Zwei Gewinner stehen schon fest: Zum ersten Mal moderieren Fanny Stapf und Giovanni Zarrella die Preisverleihung, die wie gewohnt auch im ORF zu sehen ist.

Beliebteste Schauspielerin TV/Streaming

Julia Edtmeier
Mariam Hage
Erika Deutinger / Linde Prelog / Erika Mottl
Angelika Niedetzky

Beliebtester Schauspieler TV/Streaming

Simon Morzé
Edin Hasanović
Maximilian Brückner
Gerhard Liebmann

Beliebteste Schauspielerin Film

Léa Seydoux
Sandra Hüller
Valerie Pachner
Elke Winkens

Beliebtester Schauspieler Film

Christoph Maria Herbst
Elyas M’Barek
Robert Stadlober
August Zirner

Information / Journalismus

Stefan Lenglinger
Gundula Geiginger
Simone Stribl
Katrin Prähauser

Show / Unterhaltung

Heidi Klum
Barbara Schöneberger & Hans Sigl
Johann-Philipp Spiegelfeld
Verona Pooth
Eva Pölzl
Joko & Klaas

Aufgefallen

Melissa Naschenweng
Die Toten Hosen
Mirjam Weichselbraun
OPUS
Philipp Hansa, Gabi Hiller & Paul Pizzera
Patrick Budgen

Sport-TV-Moment des Jahres

Janine Flock
Daniel Warmuth
Lilli Tagger
Marko Arnautović

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