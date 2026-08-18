Ärger mit Netflix: bald nur noch KI-Synchronstimmen?

TV-Media: Was ist los zwischen Ihnen und Streaminggigant Netflix?

Natascha Geisler: Ich würde es gar nicht so persönlich formulieren, aber es ist gerade fordernd mit Netflix aufgrund der aktuellen Vetragssituation. Um es auf das Wichtigste runterzubrechen: Es gibt eine KI-Klausel, wo es darum geht, dass unsere Stimmen für KI-Trainings genutzt werden sollen. Und wir haben gar nicht die Möglichkeit zu sagen, ob wir das wollen oder nicht. Es ist ohne jede Freiwilligkeit.

TV-Media: Was ist das größte Problem an dieser KI-Klausel?

Geisler: Eines vorweg: Wir sind nicht technikfeindlich, darum geht es nicht in der Debatte. Sondern um Urheberrecht, um Persönlichkeitsrecht, um das Recht an der eigenen Stimme und das Recht an der schöpferischen Kunst, die wir leisten und nicht in eine KI einpflegen lassen wollen.

TV-Media: Wenn man die KI mit Stimmen der Synchronschauspieler füttert, sind diese wohl irgendwann nicht mehr nötig …

Geisler: Das ist es, was in Zukunft passieren könnte. Es gibt jetzt gerade aktuell ein sehr deutliches Beispiel auf einer anderen Plattform mit dem Film „Deadly Patient”.

TV-Media: … den Prime wieder runtergenommen hat, weil die Synchronisation von der KI katastrophal war.

Geisler: Womit wir bei einer ganz entscheidenden Sache sind: Es geht nicht nur um unsere Stimmen im herkömmlichen Sinn, sondern um die Kunst dahinter, das Timing, das Erfassen der Emotionen.

TV-Media: Sie haben den Netflix-Vertrag nicht unterschrieben. Haben Sie dadurch Synchron-Jobs verloren?

Geisler: Oh ja, einige.

TV-Media: Ist die Tür zu Netflix zu?

Geisler: Ich habe mehrfach gesagt, dass ich unter Ausschluss dieser Klausel gerne wieder zusammenarbeiten würde, aber darauf hat Netflix nicht einmal reagiert.

TV-Media: Jetzt übernehmen Kolleginnen diese Sprecher-Jobs bei Netflix. Hart ausgedrückt ist das jetzt einfach Pech für Sie?

Geisler: Ja, selbst gewählt. Es ist meine freie Entscheidung, und dazu stehe ich auch.