Ein ganz besonderes Darts-Duell

Es war der größte Wunsch von Kabarettist, Schauspieler und Darts-Fan Thomas Stipsits, gegen den Austro-Profi und WM-Teilnehmer Mensur Suljovic zu werfen. TV-MEDIA erfüllte diesen Wunsch. Stipsits verlor das Match zwar, aber er warf eine 180 – Respekt!

Hier sind die besten Fotos (Fotograf: Roland Ferrigato). P.S.: 2027 folgt eine Kinodoku mit Suljovic und Stipsits (Regie: Karl-Martin Pold).