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Ein ganz besonderes Darts-Duell
Es war der größte Wunsch von Kabarettist, Schauspieler und Darts-Fan Thomas Stipsits, gegen den Austro-Profi und WM-Teilnehmer Mensur Suljovic zu werfen. TV-MEDIA erfüllte diesen Wunsch. Stipsits verlor das Match zwar, aber er warf eine 180 – Respekt!
Hier sind die besten Fotos (Fotograf: Roland Ferrigato). P.S.: 2027 folgt eine Kinodoku mit Suljovic und Stipsits (Regie: Karl-Martin Pold).
Peter Slavin
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1 min
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