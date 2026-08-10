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Ein ganz besonderes Darts-Duell

Es war der größte Wunsch von Kabarettist, Schauspieler und Darts-Fan Thomas Stipsits, gegen den Austro-Profi und WM-Teilnehmer Mensur Suljovic zu werfen. TV-MEDIA erfüllte diesen Wunsch. Stipsits verlor das Match zwar, aber er warf eine 180 – Respekt!

Hier sind die besten Fotos (Fotograf: Roland Ferrigato). P.S.: 2027 folgt eine Kinodoku mit Suljovic und Stipsits (Regie: Karl-Martin Pold).

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Peter Slavin
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1 min
Mensur Suljovic (l.) gegen Thomas Stipsits – game on!

Mensur Suljovic (l.) gegen Thomas Stipsits – game on!

© Roland Ferrigato
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Über den Autor
Peter Slavin
Peter Slavin

Mitglied der Chefredaktion von TV-MEDIA. Ist der Meinung, dass ein Leben ohne Filme, Serien und Musik möglich ist, aber überhaupt keinen Spaß macht. Schaut sich vom A-Liebesfilm bis zum B-Grusler alles an. Sogar Musicals, auch wenn er singende Dialoge seltsam findet.

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