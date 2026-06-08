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Behind the Scenes im Cineplexx Westfield SCS
Im zweiten Teil der TV-MEDIA-Reihe warfen zwei Leserinnen einen Blick hinter die Kulissen des Cineplexx Westfield SCS – vom IMAX-Projektor bis zu den Popcorn-Maschinen.
Nach unserem ersten Behind the Scenes im Cineplexx Millennium City wurde TV-MEDIA diesmal ins Cineplexx Westfield SCS eingeladen. Wir nahmen zwei Leserinnen mit: Viktoria und Natascha, die von Lucas Langhammer, Co-Chef von Cineplexx, hinter die Kulissen geführt wurden.
Das Cineplexx Westfield SCS wurde im Dezember 2023 neu eröffnet. Seitdem sind die Sitzreihen in U-Form und die vier Premium-Säle („Suiten”) mit Einzel- oder Doppelkojen ein Begriff für Kino-Fans in ganz Wien und Umgebung.
Die Hard Facts:
11 Kinosäle
17 Rollstuhlplätze
1.305 Sitzplätze in Tribünenform
324 Lautsprecher
Laserprojektoren
RealD 3D, 3D+, 4K
IMAX®
Weltweit erster UNIQUE Saal mit freistehenden Sitzreihen in U-Form und Dolby Atmos
4 Suiten mit neuem Premium-Komfortstandard und Platzservice
Demnächst sind folgende IMAX-Filme am Programm:
Disclosure Day - Der Tag der Wahrheit (10.06.)
Supergirl: Woman of Tomorrow (25.06.)
Minions & Monster (01.07.)
Vaiana (09.07.)
Die Odyssee (16.07.)
Und hier das Video vom Behind the Scenes:
Der dritte Teil der TV-MEDIA-Reihe folgt demnächst – und wieder werden wir Leserinnen oder Leser dabei haben. Stay tuned!
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