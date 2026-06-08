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Behind the Scenes im Cineplexx Westfield SCS

Im zweiten Teil der TV-MEDIA-Reihe warfen zwei Leserinnen einen Blick hinter die Kulissen des Cineplexx Westfield SCS – vom IMAX-Projektor bis zu den Popcorn-Maschinen.

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Viktoria (2. v. l.) mit Begleitung, Lucas Langhammer (M.) von Cineplexx und Natascha (r.) samt Begleitung

Viktoria (2. v. l.) mit Begleitung, Lucas Langhammer (M.) von Cineplexx und Natascha (r.) samt Begleitung

Nach unserem ersten Behind the Scenes im Cineplexx Millennium City wurde TV-MEDIA diesmal ins Cineplexx Westfield SCS eingeladen. Wir nahmen zwei Leserinnen mit: Viktoria und Natascha, die von Lucas Langhammer, Co-Chef von Cineplexx, hinter die Kulissen geführt wurden.

Das Cineplexx Westfield SCS wurde im Dezember 2023 neu eröffnet. Seitdem sind die Sitzreihen in U-Form und die vier Premium-Säle („Suiten”) mit Einzel- oder Doppelkojen ein Begriff für Kino-Fans in ganz Wien und Umgebung.

Die Hard Facts:

  • 11 Kinosäle

  • 17 Rollstuhlplätze

  • 1.305 Sitzplätze in Tribünenform

  • 324 Lautsprecher

  • Laserprojektoren

  • RealD 3D, 3D+, 4K

  • IMAX®

  • Weltweit erster UNIQUE Saal mit freistehenden Sitzreihen in U-Form und Dolby Atmos

  • 4 Suiten mit neuem Premium-Komfortstandard und Platzservice

Demnächst sind folgende IMAX-Filme am Programm:

  • Disclosure Day - Der Tag der Wahrheit (10.06.)

  • Supergirl: Woman of Tomorrow (25.06.)

  • Minions & Monster (01.07.)

  • Vaiana (09.07.)

  • Die Odyssee (16.07.) 

Und hier das Video vom Behind the Scenes:

Unsere Gewinnerinnen im Video.

Der dritte Teil der TV-MEDIA-Reihe folgt demnächst – und wieder werden wir Leserinnen oder Leser dabei haben. Stay tuned!

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