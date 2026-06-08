Behind the Scenes im Cineplexx Westfield SCS

Nach unserem ersten Behind the Scenes im Cineplexx Millennium City wurde TV-MEDIA diesmal ins Cineplexx Westfield SCS eingeladen. Wir nahmen zwei Leserinnen mit: Viktoria und Natascha, die von Lucas Langhammer, Co-Chef von Cineplexx, hinter die Kulissen geführt wurden.

Das Cineplexx Westfield SCS wurde im Dezember 2023 neu eröffnet. Seitdem sind die Sitzreihen in U-Form und die vier Premium-Säle („Suiten”) mit Einzel- oder Doppelkojen ein Begriff für Kino-Fans in ganz Wien und Umgebung.

Die Hard Facts:

11 Kinosäle

17 Rollstuhlplätze

1.305 Sitzplätze in Tribünenform

324 Lautsprecher

Laserprojektoren

RealD 3D, 3D+, 4K

IMAX®

Weltweit erster UNIQUE Saal mit freistehenden Sitzreihen in U-Form und Dolby Atmos

4 Suiten mit neuem Premium-Komfortstandard und Platzservice

Demnächst sind folgende IMAX-Filme am Programm:

Disclosure Day - Der Tag der Wahrheit (10.06.)

Supergirl: Woman of Tomorrow (25.06.)

Minions & Monster (01.07.)

Vaiana (09.07.)

Die Odyssee (16.07.)

Und hier das Video vom Behind the Scenes: