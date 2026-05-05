Die Helsinkierin gehört zur schwedischsprachigen Minderheit Finnlands und trat zeitweise unter dem Künstlernamen Linda Braga auf. Als Violinistin gilt sie als eine der begnadetsten ihrer Generation – neben Klassik beherrscht sie Jazz, Pop und Folk. Der Spiegel brachte ihr Markenzeichen einmal auf den Punkt: Sie streiche „mit vollem Einsatz ihres Körpers."

Doch Lampenius war nie nur Musikerin. Sie modelte für Björn Borgs Unterwäsche-Kollektion, posierte nackt mit ihrer Geige im Playboy und absolvierte 1999 – blond und kurvig wie Pamela Anderson – einen Gastauftritt in Baywatch. Vier Jahre saß sie außerdem als Abgeordnete der liberalen Schwedischen Volkspartei im Stadtparlament von Helsinki. Eine Frau, die Schubladen sprengt.