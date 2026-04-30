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Eurovision Song Contest 2026
Der 70. Eurovision Song Contest steigt in Wien. Wir haben die wichtigsten Infos und einen kostenlosen Wertungsbogen für die beiden Semifinale sowie für das Finale zum Downloaden und Ausdrucken!
Nachdem JJ uns den „Schas” letztes Jahr mit seinem großartigen „Wasted Love” gewonnen hat, steigt die große ESC-Party in der österreichischen Hauptstadt. Hier die wichtigsten Infos:
Das erste Halbfinale findet am 12. Mai statt, das zweite Halbfinale am 14. Mai, das Finale am 16. Mai. ORF 1 & ARD übertragen live.
Zum ersten Mal seit 2022 stimmen die Juroren auch im Halbfinale mit ab, in den letzten Jahren wurden die Entscheidungen in den Semifinal-Shows durch reines Publikumsvoting getroffen.
Victoria Swarovski und Michael Ostrowski wurden als Moderationsduo bestimmt. Swarovski übergibt dafür die Moderation der „Lets’ Dance”-Show (RTL) am 15. Mai an Laura Wontorra.
35 Länder nehmen am ESC teil, gleich fünf sagten aber wegen Israels Teilnahme ab: Irland, Island, die Niederlande, Slowenien und Spanien sind in Wien nicht dabei.
In jedem Halbfinale treten 15 Länder auf, die besten 10 kommen weiter. Fix für das Finale qualifiziert sind die „Big Four” Deutschland, Frankreich, Italien und Großbritannien. Österreich (Cosmó mit „Tanzschein”) ist als Gastgeberland auch fix im Finale.
Wann singt welches Teilnehmer-Land in welchem Halbfinale? Und wann dürfen die fünf Fix-Qualifizierten ihre Songs vortragen?
Hier ist der Wertungsbogen mit dem Show-Ablauf zum Ausdrucken – viel Spaß beim Ankreuzen!
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