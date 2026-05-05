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Schräge Songcontest Vögel im Anflug auf Wien
Ein erster Blick auf das ESC-Starterfeld zeigt: Es wird bunt, es wird ausgelassen, es wird verrückt wie selten zuvor!
Eurovision Song Contest mit Jubel, Trubel, Heiterkeit. Im Vordergrund steht das völkerverbindende Miteinander, natürlich geht es auch um musikalische Glanzleistungen. Nichts gegen pimpelige Balladen, aber ... Hand aufs Herz: Die
Krönung des Showspektakels sind immer jene skurrilen Darbietungen, die uns mit bizarren Kostümen und Choreographien, mit kuriosen Songtexten oder einfach
einem kräftigen Schuss Verrücktheit zum Staunen, Schmunzeln oder Kopfschütteln bringen. Wobei Spaß und Qualität einander ja nicht ausschließen.
Frechheit siegt. Unter den 35 Teilnehmern des heurigen Song Contests – der Wien vom 10. (Eröffnungszeremonie) bis zum 16. Mai (Finale) in Ausnahmezustand versetzen wird – finden sich wieder einige, die mit Extravaganz für Stimmung und Furore sorgen wollen. Fünf davon haben wir hier für Sie herausgepickt. Darunter auch zwei Kandidaten mit guten Chancen auf den Sieg: Der Grieche Akylas erinnert mit seinem Jux-Song
an Espresso Macchiato & Co; die finnische Weltklasse-Violinistin Linda Lampenius malträtiert ihre Geige, dass einem Augen und Ohren übergehen – und ist klare Nummer eins bei Fans und Buchmachern.
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