Schräge Songcontest Vögel im Anflug auf Wien

Frechheit siegt. Unter den 35 Teilnehmern des heurigen Song Contests – der Wien vom 10. (Eröffnungszeremonie) bis zum 16. Mai (Finale) in Ausnahmezustand versetzen wird – finden sich wieder einige, die mit Extravaganz für Stimmung und Furore sorgen wollen. Fünf davon haben wir hier für Sie herausgepickt. Darunter auch zwei Kandidaten mit guten Chancen auf den Sieg: Der Grieche Akylas erinnert mit seinem Jux-Song

an Espresso Macchiato & Co; die finnische Weltklasse-Violinistin Linda Lampenius malträtiert ihre Geige, dass einem Augen und Ohren übergehen – und ist klare Nummer eins bei Fans und Buchmachern.