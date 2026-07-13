Österreich-Quiz mit ARD-Jäger Sebastian Jacoby

Bei „Gefragt – Gejagt” ist Sebastian Jacoby ein Besserwisser, obwohl diesen Spitznamen eigentlich sein Kollege Sebstian Klussmann trägt und er der „Quizgott” ist. Wir baten den 48-Jährigen Wahl-Duisburger anlässlich des Jubiläums der ARD-Show (am 21. Juli) zu einem kleinen Österreich-Quiz mit fünf mehr oder weniger haarigen Fragen.

1 Österreich hat den Song Contest dreimal gewonnen. Wie oft ist es Letzter geworden?

A: Keinmal B: Fünfmal C: Achtmal

Jacoby: Das ist natürlich ein absolutes Spezialgebiert von mir, Eurovison Song Contest (lacht). Also, ich würde annehmen, dass nullmal nicht der Fall ist. Ich tipp mal auf die goldene Mitte und nehme fünfmal.

Richtige Antwort: Achtmal.

Jacoby: Herzlichen Glückwunsch! Da seid Ihr wahrscheinlich noch vor Deutschland? (Deutschland war sogar zehnmal Letzter, Anm.) Interessant ist ja immer, dass man sich auch gegenseitig meistens keine Stimmen gibt vom Publikum. Gut, wollen wir nicht auf die Politik der Vergangenheit eingehen, aber ich denke, wir kriegen doch gelegntich mal Stimmen aus der Schweiz.

2 Welcher österreichische Film hat den Auslandsoscar gewonnen?

A: 38 – Auch das war Wien B: Die Fälscher C: Revanche

Jacoby: Ich glaube, das war „Die Fälscher”, den habe ich gesehen.

Richtige Antwort

Jacoby: Da geht es doch um diese „Operation Bernhard”, bei der britische Pfund und US-Dollar nachgemacht wurden. Wer war der Regisseur? Alles klar (als er erfährt, dass es Stefan Ruzowitzky war)! Sehr guter Film übrigens. Ich mag auch den Hauptdarsteller Karl Markovics, der hat doch, glaube ich, in „Babylon Berlin” dann auch einen österreichischen Journalisten gespielt.

3 Welcher deutsche Schauspieler tötete Tobias Moretti in „Kommissar Rex”?

A: Axel Milberg B: Ulrich Tukur C: Jan Josef Liefers

Jacoby: Um Himmelswillen! Okay, jetzt muss ich mir die mal vor Augen führen: Axel Milberg ist der Sprecher bei den „Drei Fragezeichen” und war „Tatort”-Kommissar in Kiel. Dann Jan Josef Liefers und Ulrich Tukur. Eigentlich eignet sich der am besten als Bösewicht: Ich nehm Ulrich Turkur!

Richtige Antwort

Jacoby: Moretti habe ich zuletzt gesehen in dieser Cäsar-Verfilmung (aus 2002, Regie Uli Edel, Anm.). Da spielt er, glaube ich, den Cassius.

4 Welcher österreichische Klub war einmal deutscher Fußballmeister?

A: Rapid Wien B: Austria Wien C: Vienna

Jacoby: Okay, Austria ist raus. Da geht es um die 40er-Jahre natürlich. Ich nehm Rapid (gegen Schalke 04, Anm.)!

Richtige Antwort

Jacoby: Die Hüttelstädter nämlich (fast richtig: die Hütteldorfer, Anm.). Das war die Zeit der Endspiele, die es da noch gab, mitten im Krieg.

5 Wie heißt der höchste Berg von Wien?

A: Bisamberg B: Schafberg C: Hermannskogel

Jacoby: Ich hatte gehofft auf den Kahlenberg, wegen Schlacht am Kahlenberg (1683, Anm.). Hermannskogel? Das nehm ich nicht! Ich nehme den Bisamberg.

Richtige Antwort: Hermannskogel

Jacoby: Okay. Wie heißt der höchste Berg von Rom? Monte Mario, jetzt schlage ich zurück! Dann muss ich den Hermannskogel mal besuchen. Gibt es irgendwas, was man sich dort anschauen kann?

Jacobys Fazit: Drei von fünf ist positiv. Aber das Wichtigste ist jetzt eben für uns Quizzer, daraus zu lernen und das nochmal nachzuschlagen oder vielleicht auch zu besuchen. Dann bleibt das viel mehr hängen.