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Fanny Krausz: Mit Adele Neuhauser und Bernhard Schir in der schwarzen Krimikomödie „Mama ist die Best(i)e"
Schauspielerin Fanny Krausz steht in der neuen schwarzen Krimikomödie Mama ist die Beste neben Adele Neuhauser, Bernhard Schir und Manuel Rubey vor der Kamera – ein illustres Ensemble. Ab Samstag ist der Film bei ServusTV zu sehen, am 18. Mai folgt die Ausstrahlung beim ZDF.
Ein Film, drei Promis – und mittendrin Fanny Krausz
Es ist eine Besetzung, die für sich selbst spricht: Tatort-Legende Adele Neuhauser als Mama, Bernhard Schir als Papa, Manuel Rubey als Bruder – und Fanny Krausz als Tochter, die das Ganze zusammenhält. Der Film basiert auf einem Skript von Uli Brée.
Wer Fanny Krausz kennt, denkt zunächst an Die Toten von Salzburg – die beliebte Krimireihe, in der sie regelmäßig zu sehen ist. Doch die Wienerin ist längst mehr als eine Serienrolle. Diese Woche taucht sie außerdem in einem neuen Kommissar Rex-Krimi auf.
Österreichisches Filmblut – Fanny Krausz und die Krausz-Familie
Wer denkt, der Name Krausz ist Zufall, der irrt. Fanny ist die Tochter von Produzent Danny Krausz, der mit Kultfilmen wie Indien und Hinterholz 8 österreichische Kinogeschichte geschrieben hat. Ihre Schwester Noëmi Krausz ist als Schauspielerin in der Netflix-Erfolgsserie Die Kaiserin zu sehen.
Sendetermine: Wann läuft „Mama ist die Best(i)e"?
„Mama ist die Beste" feiert diesen Samstag Premiere bei ServusTV. Wer den Film verpasst, hat am 18. Mai beim ZDF eine zweite Chance – der deutsche Sender ist Co-Produzent der Produktion.
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