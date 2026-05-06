Es ist eine Besetzung, die für sich selbst spricht: Tatort-Legende Adele Neuhauser als Mama, Bernhard Schir als Papa, Manuel Rubey als Bruder – und Fanny Krausz als Tochter, die das Ganze zusammenhält. Der Film basiert auf einem Skript von Uli Brée.

Wer Fanny Krausz kennt, denkt zunächst an Die Toten von Salzburg – die beliebte Krimireihe, in der sie regelmäßig zu sehen ist. Doch die Wienerin ist längst mehr als eine Serienrolle. Diese Woche taucht sie außerdem in einem neuen Kommissar Rex-Krimi auf.