TV-Media: Lucy erfährt etwas über ihren Mann, das ihr gesamtes Leben in ein anderes Licht rückt. Glauben Sie, dass man einen Menschen wirklich kennen kann?

Marie Kreutzer: Wir werden nie die Gedanken anderer Menschen lesen können.

TV-Media: Sind Sie selbst ein Mensch, der anderen schnell vertraut oder eher jemand, der vieles hinterfragt?

Kreutzer: Beides. Aber ich kann sagen, dass ich inzwischen eine sehr gute Intuition habe, was andere Menschen betrifft.

TV-Media: Ihr Film macht Philip nicht von Anfang an zum Monster, sondern zeigt ihn auch als liebevollen Vater und Partner. War Ihnen wichtig, dass das Publikum selbst kurz in die unangenehme Situation gerät, diesen Mann sympathisch zu finden?

Kreutzer: Auf jeden Fall. Wir haben, wenn es um Pädokriminelle geht, viele Vorurteile - und fürchten uns mehr vor anonymen Entführern als vor einem sympathischen Familienvater. Aber die Täter kommen fast immer aus dem nächsten Umfeld der Kinder.

TV-Media: Sie haben gesagt, Sie würden fast jede Form von Gewalt auf dieser Welt dem Patriarchat in die Schuhe schieben. Ist Gentle Monster weniger ein Film über Pädokriminalität als über männliche Macht?

Kreutzer: Buben lernen von Geburt an, dass es wichtig ist, anderen überlegen zu sein. Damit legt die Gesellschaft den Grundstein für vielfältige Formen von Unterdrückung und Gewalt. Darunter leiden nicht nur Frauen und Mädchen, sondern auch Männer und Buben selbst. Das meine ich, wenn ich sage, dass das Patriarchat als System schuld ist an vielem, was auf unserem Planeten falsch läuft.

TV-Media: Warum reden wir mit Mädchen so früh darüber, wie sie sich vor Übergriffen schützen sollen, statt Buben beizubringen, keine Grenzen zu überschreiten?

Kreutzer: Weil die Rollenverteilung, die das Patriarchat vorgibt, tief verankert ist. So lange wir in jeder Bubenabteilung nur gewaltbereite Superhelden und bei den Mädchen nur hübsche Prinzessinnen sehen, wird sich daran nichts ändern.