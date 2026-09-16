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Fußball: Die wichtigsten Live-Spiele der Woche
Haben Sie den Überblick verloren, auf welchem Sender welche Top-Fußballspiele übertragen werden? Wir haben die kompakte Übersicht vom 21. bis 27. September. Bei den Männern ist Nations League (die nationalen Ligen haben Pause), bei den Frauen spielen St. Pölten und Austria Wien im Europacup.
SPIEL DER WOCHE: ÖSTERREICH – ISRAEL
Österreich startet in dieser Woche in die Nations League gegen Israel und den Kosovo. Gelingt der Umbruch nach der WM?
Aber auch der Rest der Fußball-Woche kann sich sehen lassen.
DIENSTAG, 22.9.
WOMEN’S CHAMPIONS LEAGUE:
Bayern München – Manchester City 18.45 Uhr, Disney+
Inter Mailand – BK Häcken 18.45 Uhr, Disney+
Arsenal – HB Køge 21.00 Uhr, Disney+
Juventus – Benfica 21.00 Uhr, Disney+
Real Madrid – Paris Saint-Germain 21.00 Uhr, Disney+
MITTWOCH, 23.9.
WOMEN’S EUROPA CUP:
SKN St. Pölten – Malmö FF 18.45 Uhr, ganzes Spiel auf ORF ON, nur 1. HZ auf ORF Sport+
WOMEN’S CHAMPIONS LEAGUE:
Servette – Olympique Lyon 18.45 Uhr, Disney+
OH Leuven – AS Roma 18.45 Uhr, Disney+
Barcelona – Paris FC 21.00 Uhr, Disney+
Chelsea – Austria Wien 21.00 Uhr, ganzes Spiel auf ORF ON, ab 21.30 Uhr auch auf ORF Sport+ & Disney+
DONNERSTAG, 24.9.
NATIONS LEAGUE:
Österreich – Israel 20.45 Uhr, ORF 1
Niederlande – Deutschland 20.45 Uhr, RTL (Update: jetzt auch komplett in Österreich empfangbar) & RTL+
SAMSTAG, 26.9.
NATIONS LEAGUE:
England – Spanien 20.45 Uhr, PULS 4
SONNTAG, 27.9.
ÖST. FRAUEN-BUNDESLIGA
Sturm Graz – Austria Wien 15.30 Uhr, ORF Sport+
NATIONS LEAGUE:
Österreich – Kosovo 18.00 Uhr, ORF 1
Deutschland – Griechenland 20.45 Uhr, ARD