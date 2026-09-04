Veröffentl. am / Aktualisiert am
Die Fußball-Festspiele gehen weiter
Die UEFA Klubbewerbe 2026/27 bei ServusTV und ServusTV On
Nach den Fußball-Festspielen bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ und dem UEFA Super Cup geht es bei ServusTV und ServusTV On direkt weiter mit magischen Fußball-Momenten – exklusiv im heimischen Free-TV und jederzeit kostenlos abrufbar. Zum Auftakt ist FC Salzburg beim bulgarischen Serienmeister Levski Sofia gefordert: Donnerstag, 17.09., live ab 18:25 Uhr.
In den UEFA Club Klubbewerben treffen Europas beste Vereinsmannschaften aufeinander – mit Meister LASK, Vizemeister Sturm Graz und dem FC Salzburg sind auch drei rot-weiß-rote Klubs mittendrin. In der UEFA Champions League warten jeden Dienstag ab 23:15 Uhr die Highlights des Spieltags bei ServusTV und ServusTV On. Zum ersten Mal spielt der LASK im Konzert der besten und prestigeträchtigsten europäischen Klubs mit. Die Mannen von Didi Kühbauer wollen gegen Real Madrid, Liverpool, FC Porto, Sporting Lissabon, Fenerbahce, Bodö/Glimt, Slovan Bratislava und AEK Athen Ruhm und Punkte ernten.
In der UEFA Europa League ist Österreich doppelt vertreten: Sturm Graz und der FC Salzburg kämpfen um Punkte, Siege und den Aufstieg. ServusTV und ServusTV On zeigen jeweils donnerstags ein Topspiel der UEFA Europa League beziehungsweise der UEFA Conference League live. Neben den Live-Spielen werden die Fußballfans mit allen Highlights und Toren der weiteren Matches verwöhnt.
Für die Einstimmung auf die Spiele und die Analyse sind zwei Experten zuständig, die selbst wissen, wie sich internationale Fußballnächte anfühlen: Sebastian Prödl und Florian Klein. Prödl stand 2009 mit Werder Bremen im Finale des damaligen UEFA Cups und war damit nur einen Schritt vom europäischen Titel entfernt. Florian Klein bringt die Erfahrung von mehr als 40 Einsätzen auf internationaler Bühne mit. Die beiden nehmen die Fans mit hinter die Kulissen des Spiels, ordnen taktische Entscheidungen ein und analysieren die entscheidenden Szenen.
In allen drei UEFA Klubbewerben treten jeweils 36 Klubs in einem Liga-System an. Acht Spiele – vier zuhause, vier auswärts – entscheiden über den weiteren Weg. Die besten acht Teams ziehen direkt ins Achtelfinale ein, für die Mannschaften auf den Plätzen neun bis 24 geht es zunächst in die Play-offs.
Von September bis zum Frühjahr 2027 ist damit bei ServusTV und ServusTV On für reichlich europäische Fußballspannung gesorgt. Große Klubs, große Spiele und hoffentlich viele Magic Moments in rot-weiß-rot.
Die Auslosung verspricht auch in der UEFA Europa League jede Menge große Namen und spannende Duelle. Salzburg bekommt es in der UEFA Europa League mit dem AC Milan, Bayer Leverkusen, Crystal Palace, Sparta Prag, dem RSC Anderlecht, Celje, Ararat-Armenia und Levski Sofia zu tun.
Auch auf Sturm Graz wartet ein attraktives Programm: Die Grazer treffen unter anderem auf Olympique Marseille, AZ Alkmaar, Stade Rennes und GNK Dinamo. Weitere Gegner sind Celje, Bournemouth, OFI Kreta sowie die TSG Hoffenheim mit dem Ex-Meistertrainer der „Blackies“, Christian Ilzer.
Die UEFA Club Competitions bei ServusTV und ServusTV On
• UEFA Champions League: dienstags ab 23:15 Uhr – die Highlights des Spieltags
UEFA Champions League: Die Highlights am Dienstag - ServusTV On
• UEFA Europa League & UEFA Conference League: Ein Topspiel am Donnerstag LIVE
UEFA Europa League: Kostenloser Livestream und Highlights - ServusTV On
UEFA Conference League: Kostenloser Livestream & Highlights - ServusTV On
• Alle Highlights und die Übertragungen auch kostenlos bei ServusTV On
E-Mail für dich!
Abonniere unseren Newsletter und erhalte Infos zu Highlights, Neuerscheinungen sowie Filmen und Serien, die nur mehr kurz verfügbar sind.