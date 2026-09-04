Die Fußball-Festspiele gehen weiter

In den UEFA Club Klubbewerben treffen Europas beste Vereinsmannschaften aufeinander – mit Meister LASK, Vizemeister Sturm Graz und dem FC Salzburg sind auch drei rot-weiß-rote Klubs mittendrin. In der UEFA Champions League warten jeden Dienstag ab 23:15 Uhr die Highlights des Spieltags bei ServusTV und ServusTV On. Zum ersten Mal spielt der LASK im Konzert der besten und prestigeträchtigsten europäischen Klubs mit. Die Mannen von Didi Kühbauer wollen gegen Real Madrid, Liverpool, FC Porto, Sporting Lissabon, Fenerbahce, Bodö/Glimt, Slovan Bratislava und AEK Athen Ruhm und Punkte ernten.

In der UEFA Europa League ist Österreich doppelt vertreten: Sturm Graz und der FC Salzburg kämpfen um Punkte, Siege und den Aufstieg. ServusTV und ServusTV On zeigen jeweils donnerstags ein Topspiel der UEFA Europa League beziehungsweise der UEFA Conference League live. Neben den Live-Spielen werden die Fußballfans mit allen Highlights und Toren der weiteren Matches verwöhnt.

Für die Einstimmung auf die Spiele und die Analyse sind zwei Experten zuständig, die selbst wissen, wie sich internationale Fußballnächte anfühlen: Sebastian Prödl und Florian Klein. Prödl stand 2009 mit Werder Bremen im Finale des damaligen UEFA Cups und war damit nur einen Schritt vom europäischen Titel entfernt. Florian Klein bringt die Erfahrung von mehr als 40 Einsätzen auf internationaler Bühne mit. Die beiden nehmen die Fans mit hinter die Kulissen des Spiels, ordnen taktische Entscheidungen ein und analysieren die entscheidenden Szenen.

In allen drei UEFA Klubbewerben treten jeweils 36 Klubs in einem Liga-System an. Acht Spiele – vier zuhause, vier auswärts – entscheiden über den weiteren Weg. Die besten acht Teams ziehen direkt ins Achtelfinale ein, für die Mannschaften auf den Plätzen neun bis 24 geht es zunächst in die Play-offs.