Der Wiener Kongress als historische Satire: Drehbuchautor Stefan Brunner erzählt, wie er die Serie „Vienna Game“ für Disney+ entwickelt und die sechs Folgen geschrieben hat. Es geht um Machtspiele, Wiener Schmäh und die Balance zwischen historischen Ereignissen und erzählerischer Freiheit. Und er erzählt, wie er ein nicht jugendfreies erzwienerisches Wort bei Disney untergebracht hat.