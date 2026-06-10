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Fußball-WM-Spezial: Amelie Stiefvatter
Die Sportjournalistin und Moderatorin bei Canal+, ZDF und ehemals ServusTV ist in Nordamerika, um die Fußball-WM für das ZDF zu covern. Bevor sie abflog, besuchte sie unser Podcast-Studio: Sie erzählt uns von ihrem Werdegang, erklärt uns, warum Fußballer sie in Interviews nicht anschauen und schwärmt von ihrem absoluten Lieblingsfilm – der wirklich cool ist!
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