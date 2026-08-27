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Manuel Kelemen: Sind wir doomed?
Manuel Kelemen, Klima- und Wetterexperte bei Puls4/ATV/Joyn, flippte im TV wegen der Hitzewelle aus. Das Video ging viral. Wir reden mit ihm über diesen Moment, den heurigen Sommer, seine Herkunft (er ist halber Österreicher) und seine absolute Lieblingsserie.
Peter Slavin
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