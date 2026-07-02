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Oliver Rohrbeck: Stimme von Gru, Ben Stiller und Justus Jonas
30 Jahre lang sprach Oliver Rohrbeck Ben Stiller, dann wollte der US-Star eine neue Stimme. Der Berliner erzählt im Podcast, wie er das verhindern konnte. Außerdem beichtet er, dass er selbst lieber Filme und Serien im Original schaut, erklärt, warum KI das Synchronsprechen (noch) nicht ersetzen wird und ruft Fans zur Teilnahme an seinem Live-Mitmach-Hörspiel der Drei ??? auf.
Peter Slavin
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