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Oliver Rohrbeck: Stimme von Gru, Ben Stiller und Justus Jonas

30 Jahre lang sprach Oliver Rohrbeck Ben Stiller, dann wollte der US-Star eine neue Stimme. Der Berliner erzählt im Podcast, wie er das verhindern konnte. Außerdem beichtet er, dass er selbst lieber Filme und Serien im Original schaut, erklärt, warum KI das Synchronsprechen (noch) nicht ersetzen wird und ruft Fans zur Teilnahme an seinem Live-Mitmach-Hörspiel der Drei ??? auf.

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Podcast mit Oliver Rohrbeck

Podcast mit Oliver Rohrbeck

© Matthias Scheuer, audioberlin.com
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Peter Slavin
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Mitglied der Chefredaktion von TV-MEDIA. Ist der Meinung, dass ein Leben ohne Filme, Serien und Musik möglich ist, aber überhaupt keinen Spaß macht. Schaut sich vom A-Liebesfilm bis zum B-Grusler alles an. Sogar Musicals, auch wenn er singende Dialoge seltsam findet.

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