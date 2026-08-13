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Natascha Geisler: Mutig gegen Netflix-KI-Klauseln

Die Synchronschauspielerin ist die deutsche Stimme von Jennifer Lopez und Marion Cotillard. Sie hat sich geweigert, einen Netflix-Vertrag zu unterschreiben, der eine KI-Klausel beinhaltet. Damit verliert sie Synchronjobs, bleibt aber ihren Prinzipien treu. Worum es genau geht und wie ihr Job aussieht, erzählt sie uns in dieser Folge.

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Natascha Geisler

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