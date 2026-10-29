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Halloween Special: Die Lieblings-Grusler von Dr. Horror

Halloween steht vor der Tür, in unserer 50. Folge (juchu!) kann es daher nur einen Gast geben: Der Wissenschaftler und Podcaster Dr. Horror (egtl. Stefan Sonntagbauer) nennt uns seine fünf All-Time-Horror-Favorites! Es geht um maskierte Killer, gruselige Zombies, unheimliche Labyrinthe und Horror als Gesellschaftskritik. Als Bonus gibt es auch einen Filmtipp für die Familie.

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Peter Slavin
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Stefan Sonntagbauer alias Dr. Horror

Stefan Sonntagbauer alias Dr. Horror

© Carina Antl
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Peter Slavin
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Mitglied der Chefredaktion von TV-MEDIA. Ist der Meinung, dass ein Leben ohne Filme, Serien und Musik möglich ist, aber überhaupt keinen Spaß macht. Schaut sich vom A-Liebesfilm bis zum B-Grusler alles an. Sogar Musicals, auch wenn er singende Dialoge seltsam findet.