Halloween Special: Die Lieblings-Grusler von Dr. Horror

Halloween steht vor der Tür, in unserer 50. Folge (juchu!) kann es daher nur einen Gast geben: Der Wissenschaftler und Podcaster Dr. Horror (egtl. Stefan Sonntagbauer) nennt uns seine fünf All-Time-Horror-Favorites! Es geht um maskierte Killer, gruselige Zombies, unheimliche Labyrinthe und Horror als Gesellschaftskritik. Als Bonus gibt es auch einen Filmtipp für die Familie.