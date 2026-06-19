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TV-MEDIA im Kino: Horror im Hinterzimmer

Diese Woche besprechen wir das Horrorphänomen „Backrooms“, das düstere Schuld-und-Sühne-Drama „The Death of Robin Hood“ und die späte Fortsetzung „LOL 2.0“ mit Sophie Marceau. Viel Spaß beim Hören!

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Foto von Theodor „Teddy“ Gaspar
Theodor „Teddy“ Gaspar
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ein Filmstreifen mit Filmszenen aus The Death of Robin Hood, Backrooms und LOL 2.0

Filmszenen aus „The Death of Robin Hood“ (o.), „Backrooms“ (u. l.) und „LOL 2.0“

© Backrooms: Courtesy of A24/Constantin Film Österreich/Chiwetel Ejiofor Death of Robin Hood: Pandafilm LOL 2.0: Curiosa Films, Love is in the Air/ Apollo Films Distribution/France 2 Cinéma/M6 Films
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Theodor „Teddy“ Gaspar
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TV-MEDIA-Redakteur Theodor „Teddy“ Gaspar

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