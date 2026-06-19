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TV-MEDIA im Kino: Horror im Hinterzimmer
Diese Woche besprechen wir das Horrorphänomen „Backrooms“, das düstere Schuld-und-Sühne-Drama „The Death of Robin Hood“ und die späte Fortsetzung „LOL 2.0“ mit Sophie Marceau. Viel Spaß beim Hören!
Theodor „Teddy“ Gaspar
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