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Alex Reinberg & Leni Gruber: Määäh!

Die Miniserie „Sheep“ – online zu sehen auf ORF ON – ist eine wirklich gelungene Comedy-Miniserie über sprechende Schafe mit den Stimmen von Düringer, Ostrowski, Minichmayr, Altenberger und anderen Austro-Stars (und deutschen Stars!). Aber wie dreht man mit echten Schafen? Wie bekommt man Michael Ostrowski dazu, nur ein Wort zu sagen? Und was hat das Blair Witch Project mit all dem zu tun? Die Antworten darauf hat das oberösterreichische Regie-Duo Alex Reinberg und Leni Gruber!

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Peter Slavin
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Podcast mit Alex Reinberg & Leni Gruber

Podcast mit Alex Reinberg & Leni Gruber

© Olivier Vigerie
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Peter Slavin
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Mitglied der Chefredaktion von TV-MEDIA. Ist der Meinung, dass ein Leben ohne Filme, Serien und Musik möglich ist, aber überhaupt keinen Spaß macht. Schaut sich vom A-Liebesfilm bis zum B-Grusler alles an. Sogar Musicals, auch wenn er singende Dialoge seltsam findet.