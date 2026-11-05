Alex Reinberg & Leni Gruber: Määäh!

Die Miniserie „Sheep“ – online zu sehen auf ORF ON – ist eine wirklich gelungene Comedy-Miniserie über sprechende Schafe mit den Stimmen von Düringer, Ostrowski, Minichmayr, Altenberger und anderen Austro-Stars (und deutschen Stars!). Aber wie dreht man mit echten Schafen? Wie bekommt man Michael Ostrowski dazu, nur ein Wort zu sagen? Und was hat das Blair Witch Project mit all dem zu tun? Die Antworten darauf hat das oberösterreichische Regie-Duo Alex Reinberg und Leni Gruber!