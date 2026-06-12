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Podcast: TV-MEDIA im Kino

In unserer ersten Folge plaudern wir über „Disclosure Day – Tag der Wahrheit“ von Altmeister Steven Spielberg, den oscarnominierten Animationsfilm „Die kleine Amélie oder Der Charakter des Regens“ und die französische Komödie „Ab durch die Mitte – Mit Vollgas durch Paris“ mit Christian Clavier.

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TV-MEDIA im Kino – Folge 1

TV-MEDIA im Kino – Folge 1

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