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Podcast: TV-MEDIA im Kino
In unserer ersten Folge plaudern wir über „Disclosure Day – Tag der Wahrheit“ von Altmeister Steven Spielberg, den oscarnominierten Animationsfilm „Die kleine Amélie oder Der Charakter des Regens“ und die französische Komödie „Ab durch die Mitte – Mit Vollgas durch Paris“ mit Christian Clavier.
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