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Dunja Bernatzky: Die Frau hinter „Monster Mia“

Wie entsteht ein Animationsfilm wie „Monster Mia“? Dunja Bernatzky, CEO von Arx Anima, erzählt uns vom langen Weg zwischen erster Idee, Finanzierung und fertigem Kinofilm. Die gebürtige Salzburgerin erklärt uns auch, warum sie auf österreichische Dialekte in der Synchronfassung besteht und wieso die Botschaft des Films so wichtig ist. Und klar: Wir müssen auch über die Rolle von KI in der Animation reden. Wird sie Animatoren (nicht Animateure!) ersetzen?

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Peter Slavin
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Dunja Bernatzky

Dunja Bernatzky

© Eszter Kondor
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Peter Slavin
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Mitglied der Chefredaktion von TV-MEDIA. Ist der Meinung, dass ein Leben ohne Filme, Serien und Musik möglich ist, aber überhaupt keinen Spaß macht. Schaut sich vom A-Liebesfilm bis zum B-Grusler alles an. Sogar Musicals, auch wenn er singende Dialoge seltsam findet.