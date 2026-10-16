Dunja Bernatzky: Die Frau hinter „Monster Mia“

Wie entsteht ein Animationsfilm wie „Monster Mia“? Dunja Bernatzky, CEO von Arx Anima, erzählt uns vom langen Weg zwischen erster Idee, Finanzierung und fertigem Kinofilm. Die gebürtige Salzburgerin erklärt uns auch, warum sie auf österreichische Dialekte in der Synchronfassung besteht und wieso die Botschaft des Films so wichtig ist. Und klar: Wir müssen auch über die Rolle von KI in der Animation reden. Wird sie Animatoren (nicht Animateure!) ersetzen?