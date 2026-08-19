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Steckerlfischfiasko mit Bezzel, Potthoff & Schwarz
Im Kino läuft der zehnte Eberhofer-Krimi, wir nutzten den Pressetag in Wien, um mit den drei Stars einen Podcast zu machen. Sebastian Bezzel, Lisa Maria Potthoff und Simon Schwarz plaudern mit uns über Humor, über die Dreharbeiten als (schräge) Familienveranstaltung und sagen uns, wie sehr oder wie wenig sie in ihre Rollen eintauchen.
Peter Slavin
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