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Steckerlfischfiasko mit Bezzel, Potthoff & Schwarz

Im Kino läuft der zehnte Eberhofer-Krimi, wir nutzten den Pressetag in Wien, um mit den drei Stars einen Podcast zu machen. Sebastian Bezzel, Lisa Maria Potthoff und Simon Schwarz plaudern mit uns über Humor, über die Dreharbeiten als (schräge) Familienveranstaltung und sagen uns, wie sehr oder wie wenig sie in ihre Rollen eintauchen.

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Peter Slavin
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Sebastian Bezzel (l.), Lisa Maria Potthoff und Simon Schwarz

Sebastian Bezzel (l.), Lisa Maria Potthoff und Simon Schwarz

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Peter Slavin
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Mitglied der Chefredaktion von TV-MEDIA. Ist der Meinung, dass ein Leben ohne Filme, Serien und Musik möglich ist, aber überhaupt keinen Spaß macht. Schaut sich vom A-Liebesfilm bis zum B-Grusler alles an. Sogar Musicals, auch wenn er singende Dialoge seltsam findet.

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