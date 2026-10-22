Tina Ritschl: Nie wieder Horror

Die Ö3-Moderatorin fragt in ihrer samstäglichen Radioshow „das ganze Land”, um Leuten aus ihrem Dilemma zu helfen. Wir drehen den Spieß um und befragen Tina Ritschl. Probleme hat sie keine, dafür erzählt sie uns, warum sie in London gelebt hat, welche Disney-Filme und Horrorfilme sie gleichermaßen traumatisiert haben und ob sie den 24. Dezember wegen des „Weihnachtswunders” verschläft.