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Tina Ritschl: Nie wieder Horror

Die Ö3-Moderatorin fragt in ihrer samstäglichen Radioshow „das ganze Land”, um Leuten aus ihrem Dilemma zu helfen. Wir drehen den Spieß um und befragen Tina Ritschl. Probleme hat sie keine, dafür erzählt sie uns, warum sie in London gelebt hat, welche Disney-Filme und Horrorfilme sie gleichermaßen traumatisiert haben und ob sie den 24. Dezember wegen des „Weihnachtswunders” verschläft.

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Peter Slavin
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Tina Ritschl

Tina Ritschl

© Hitradio Ö3
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Peter Slavin
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Mitglied der Chefredaktion von TV-MEDIA. Ist der Meinung, dass ein Leben ohne Filme, Serien und Musik möglich ist, aber überhaupt keinen Spaß macht. Schaut sich vom A-Liebesfilm bis zum B-Grusler alles an. Sogar Musicals, auch wenn er singende Dialoge seltsam findet.