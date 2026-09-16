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Bernhard Aichner: Warum die Totenfrau zurückkehrt
Dieser Podcast ist morbid (aber auch lustig): Der Osttiroler Schriftsteller erklärt uns, warum er die Totenfrau Blum zurückbringt, obwohl die Romanreihe abgeschlossen war. Er erinnert sich, wie es war, in der Bestattung zu arbeiten und bei einer Obduktion dabei zu sein. Er sagt uns, was er von der Netflix-Verfilmung der Totenfrau hält und was seine persönlichen Serien-Favourites sind. Und was er für die Zukunft plant, erzählt er uns auch noch!
Peter Slavin
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