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Bernhard Aichner: Warum die Totenfrau zurückkehrt

Dieser Podcast ist morbid (aber auch lustig): Der Osttiroler Schriftsteller erklärt uns, warum er die Totenfrau Blum zurückbringt, obwohl die Romanreihe abgeschlossen war. Er erinnert sich, wie es war, in der Bestattung zu arbeiten und bei einer Obduktion dabei zu sein. Er sagt uns, was er von der Netflix-Verfilmung der Totenfrau hält und was seine persönlichen Serien-Favourites sind. Und was er für die Zukunft plant, erzählt er uns auch noch!

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Peter Slavin
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Bernhard Aichner

Bernhard Aichner

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Peter Slavin
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Mitglied der Chefredaktion von TV-MEDIA. Ist der Meinung, dass ein Leben ohne Filme, Serien und Musik möglich ist, aber überhaupt keinen Spaß macht. Schaut sich vom A-Liebesfilm bis zum B-Grusler alles an. Sogar Musicals, auch wenn er singende Dialoge seltsam findet.

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