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Beatrice Egli – Happy End ist wichtig

Die Schlagersängerin liebt Filme und da besonders wahre Geschichten. Ganz wichtig: Happy End muss sein. Sie selbst könnte sich seht gut vorstellen, in einem Film der Reihe „ZDF Herzkino” mitzuspielen. Also, liebe Leute vom ZDF, ruft Beatrice Egli an!

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Beatrice Egli

TV-MEDIA Podcast

© Michael de Boer
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