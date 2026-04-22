Veröffentl. am / Aktualisiert am
Beatrice Egli – Happy End ist wichtig
Die Schlagersängerin liebt Filme und da besonders wahre Geschichten. Ganz wichtig: Happy End muss sein. Sie selbst könnte sich seht gut vorstellen, in einem Film der Reihe „ZDF Herzkino” mitzuspielen. Also, liebe Leute vom ZDF, ruft Beatrice Egli an!
Lesezeit
0 min
Ähnliche Artikel
E-Mail für dich!
Abonniere unseren Newsletter und erhalte Infos zu Highlights, Neuerscheinungen sowie Filmen und Serien, die nur mehr kurz verfügbar sind.