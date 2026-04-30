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Alex Kratki: Man on Fire!
Alex Krakti ist der Filmexperte bei Puls 4 und ATV, er fliegt auch jedes zur Oscarverleihung nach Hollywood. Dieses Jahr wurde er vor der Gala in Brand gesteckt, einige Jahre davor fast aus den USA ausgewiesen. Bei unserem Podcast-Gespräch droht ihm jedenfalls keine Gefahr.
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