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TV-MEDIA sagt Danke für 520.000 Leser*innen!

520.000 Leserinnen und Leser weist die aktuelle Media-Analyse für TV-MEDIA im vergangen Jahr aus, was eine Reichweite von 6,7 % bedeutet.

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David Schoof
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Diese Zahlen sind erfreulich, weil sie eine deutliche Steigerung gegenüber dem Jahr davor bedeuten (454.000 bzw. 5,8 %) – und sie sind ein Zeichen dafür, dass TV-MEDIA bei Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, auch im 31. Jahr seines Bestehens hoch im Kurs steht. Sie sind dafür verantwortlich, dass wir jede Woche erscheinen und Sie mit allen Infos rund um TV, Kino, Streaming und Hollywood versorgen dürfen, als bestes Entertainmentmagazin des Landes. Wobei TV-MEDIA mehr als das wöchentliche Heft ist – siehe Newsletter, Podcast, App, Social Media und natürlich unsere Website „tv-media-at”. Apropos: Laut Cross-Media-Auswertung der Media-Analyse (Print- und Digital-Rechweite) kommt TV-MEDIA sogar auf 580.000 Leser*innen.

Als kleines Dankeschön für Ihre Treue verlosen wir vom 15. bis einschließlich 29. April fünf TV -MEDIA-Goodie-Bags – mitmachen und gewinnen!

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David Schoof
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TV-MEDIA-Chefredakteur David Schoof

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