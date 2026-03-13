„Braunschlag” – Die Austro-Kultserie kehrt als Zweiteiler zurück

Es gibt Bilder, die aus der heimischen TV-Geschichte nicht wegzudenken sind – zum Beispiel Robert Palfrader und Nicholas Ofczarek oberkörperfrei in Badehosen. Die Serie Braunschlag um einen bauernschlauen Bürgermeister (Palfrader), der die (fiktive) marode Waldviertler Titelgemeinde mit einer erfundenen Marienerscheinung zu einem Touristenmagnet machen will, war bei Erscheinen 2012 sofort Kult. Die Dialoge von Serienschöpfer David Schalko waren genial, die Typen – u. a. Ofczarek als Discobesitzer und Säufer Richard – taten ihr Übriges, dass der Achtteiler zum Publikumshit wurde. Nun ist die Fortsetzung (aus ORF-Spargründen „nur“ ein Zweiteiler) da.

Regisseur Schalko und die Darsteller und Darstellerinnen sprachen mit TV-MEDIA über die Fortsetzung und die 80er-Jahre.