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„Braunschlag” – Die Austro-Kultserie kehrt als Zweiteiler zurück

Nach 14 Jahren erhält eine der besten Austro-Serien ever eine Fortsetzung. In „Braunschlag 1986” lässt Regisseur und Drehbuchautor David Schalko die 1980er-Jahre wiederauferstehen. Die Video-Interviews.

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Peter Slavin
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Braunschlag

Nicholas Ofczarek (l.) und Robert Palfrader in „Braunschlag 1986”

© superfilm

Es gibt Bilder, die aus der heimischen TV-Geschichte nicht wegzudenken sind – zum Beispiel Robert Palfrader und Nicholas Ofczarek oberkörperfrei in Badehosen. Die Serie Braunschlag um einen bauernschlauen Bürgermeister (Palfrader), der die (fiktive) marode Waldviertler Titelgemeinde mit einer erfundenen Marienerscheinung zu einem Touristenmagnet machen will, war bei Erscheinen 2012 sofort Kult. Die Dialoge von Serienschöpfer David Schalko waren genial, die Typen – u. a. Ofczarek als Discobesitzer und Säufer Richard – taten ihr Übriges, dass der Achtteiler zum Publikumshit wurde. Nun ist die Fortsetzung (aus ORF-Spargründen „nur“ ein Zweiteiler) da.

Regisseur Schalko und die Darsteller und Darstellerinnen sprachen mit TV-MEDIA über die Fortsetzung und die 80er-Jahre.

Nicholas Ofczarek im Interview

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Maria Hofstätter im Interview

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Regisseur David Schalko im Interview

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Über den Autor
Peter Slavin
Peter Slavin

Mitglied der Chefredaktion von TV-MEDIA. Ist der Meinung, dass ein Leben ohne Filme, Serien und Musik möglich ist, aber überhaupt keinen Spaß macht. Schaut sich vom A-Liebesfilm bis zum B-Grusler alles an. Sogar Musicals, auch wenn er singende Dialoge seltsam findet.

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