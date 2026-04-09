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Wir waren bei ‚Wir sind Song Contest!’
Am 24. April startet die ORF-Show „Wir sind Song Contest”, in der sich alles um den ESC dreht. Wir waren bei der Aufzeichnung dabei und fragten die anwesenden Promis, ob sie für uns einen Song-Contest-Hit anstimmen würden. Hier ist das Ergebnis:
Peter Slavin
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