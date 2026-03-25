Julia Furdea – Im Kino nur Popcorn und Sprite

Als Mutter eines kleinen Kindes und als Moderatorin des Frühstücksfernsehens „Café Puls” auf Puls 4 geht Julia Furdea früh schlafen. Viel Zeit für Filme und Serien bleibt da nicht, aber sie schafft es hin und wieder. Was sie gern schaut, was sie gar nicht schaut und auf welche Verfilmung einer Roman-Reihe sie sich unglaublich freut, gibt es in dieser Folge zu hören.