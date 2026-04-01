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Thomas Mraz – Böse muss nicht sein
Der Schauspieler geht mit seinem ersten Solo-Kabarett „Mraz First” auf Tour. Dabei wollte er mit seinen Gags nicht so hart und böse sein wie zum Beispiel ein Ricky Gervais. Im Podcast spricht er außerdem über seinen Riesenerfolg mitdem Kinofilm „Aufputzt is'" und über welche Komödien er persönlich lachen kann.
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