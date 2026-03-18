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Lucas Langhammer – Im Pyjama im Cineplexx
Lucas Langhammer ist Mitglied der Cineplexx-Geschäftsleitung, womit er in die Fußstapfen seines Vaters tritt. Er erzählt uns, wie er als Kind den Zauber des Kinos erlebte und ob die Österreicher und Österreicherinnen mehr Popcorn oder Nachos im Cineplexx essen. Danach geht es um seinen persönlichen Filmgeschmack und die Erkenntnis, dass auch richtig blöde Komödien Spaß machen können.
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