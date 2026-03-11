Logo
Paul Pizzera – Der Film-Hawi

Er ist Musiker, Kabarettist, Schauspieler, Autor, Fußballfan, selbst Podcaster – Hawi d’Ehre! – und bei Filmen kennt er sich auch noch aus. Er nennt aber nicht nur seine Top-Filme, sondern erklärt auch absolut nachvollziehbar, warum Pierce Brosnan seine Würde verloren hat und wieso der Titel „Ich weiß noch immer, was du letzten Sommer getan hast” Schwachsinn ist.

Mitglied der Chefredaktion von TV-MEDIA. Ist der Meinung, dass ein Leben ohne Filme, Serien und Musik möglich ist, aber überhaupt keinen Spaß macht. Schaut sich vom A-Liebesfilm bis zum B-Grusler alles an. Sogar Musicals, auch wenn er singende Dialoge seltsam findet.

