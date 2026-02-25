Logo
TV-MEDIA.AT
MAGAZIN
PODCAST

Veröffentl. am / Aktualisiert am

Claudia Rossbacher - Steirische Lizenz zum Töten

Die Autorin der Steirerkrimis ist gebürtige Wienerin, Wahlsteirerin und vielleicht der größte Fan von Jodie Foster. Spannend: Einer ihrer Lieblingsfilme ist „Misery”, in dem ein Autor von einem verrückten Fan drangsaliert wird. Darüber müssen wir reden! 

Facebook
Twitter
Lesezeit
0 min
Claudia Rossbacher

TV-MEDIA Podcast

© Lucija Novak
Ähnliche Artikel

E-Mail für dich!

Abonniere unseren Newsletter und erhalte Infos zu Highlights, Neuerscheinungen sowie Filmen und Serien, die nur mehr kurz verfügbar sind.

Die Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung bleibt bis zum Zeitpunkt eines allfälligen Widerrufs unberührt. Die Einwilligung ist freiwillig. Nähere Informationen zum Datenschutz finden Sie in der Datenschutz-Policy, z.B. aufrufbar unter vgn.at/Datenschutzpolicy.