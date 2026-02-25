Veröffentl. am / Aktualisiert am
Claudia Rossbacher - Steirische Lizenz zum Töten
Die Autorin der Steirerkrimis ist gebürtige Wienerin, Wahlsteirerin und vielleicht der größte Fan von Jodie Foster. Spannend: Einer ihrer Lieblingsfilme ist „Misery”, in dem ein Autor von einem verrückten Fan drangsaliert wird. Darüber müssen wir reden!
