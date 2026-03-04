Logo
Veröffentl. am / Aktualisiert am

Thomas Maurer - Im falschen und im richtigen Film

Das aktuelle Programm des Kabarettisten heißt „Im falschen Film”. Damit ist er beim Film-Podcast von TV-MEDIA natürlich genau richtig. Wir sprechen über Politiker, die für Chaos sorgen, über schlecht gealterte Hollywood-Klassiker und über die Verbindung von Wiener Bahngleisen mit James Bonds „Moonraker”.

Thomas Maurer im TV-MEDIA Podcast Erste Reihe fußfrei

TV-MEDIA Podcast - Erste Reihe fußfrei

© ERNESTOGELLES

TV-MEDIA Podcast

