Thomas Maurer - Im falschen und im richtigen Film
Das aktuelle Programm des Kabarettisten heißt „Im falschen Film”. Damit ist er beim Film-Podcast von TV-MEDIA natürlich genau richtig. Wir sprechen über Politiker, die für Chaos sorgen, über schlecht gealterte Hollywood-Klassiker und über die Verbindung von Wiener Bahngleisen mit James Bonds „Moonraker”.
