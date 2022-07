Er fährt sündhaft teure Aston Martins, wickelt mit seinem Charme die schönsten Frauen um den Finger und mag seine Vodka-Martinis nur geschüttelt – nicht gerührt. Die Rede ist natürlich von Bond, James Bond. Ian Flemings (1908–1964) britischer Geheimagent war schon in den 50er-Jahren kultig und ist – der hocherfolgreichen Filmreihe von Eon Productions sei’s gedankt – auch aus der gegenwärtigen Popkultur nicht wegzudenken. Doch welche Missionen von 007 sind die besten und welche Bond-Filme kann man sich getrost schenken? Wir haben alle Kinoabenteuer von Luxusagent James Bond im ultimativen IMDb-Ranking und kennen die wahren Gustostücke!

Die „James Bond“-Filmreihe im Überblick!

Wer auf einen Blick sehen möchte, welcher Bond-Film in welchem Jahr erschienen ist, welcher Schauspieler darin die Rolle von 007 spielte und wer im Regiestul Platz nahm, wird mit dieser praktischen Tabelle garantiert eine Freude haben:

Aufmerksame Bond-Fans werden vielleicht gemerkt haben, dass der 1983 erschienene Film „James Bond 007 – Sag niemals nie“ (mit Sean Connery in der Hauptrolle) in dieser Liste fehlt. Das hat den einfachen Grund, dass dieser Streifen nicht zu Eon-Filmreihe und demnach offiziell auch nicht zur „James Bond“-Reihe zählt.





Alle „James Bond“-Darsteller auf einen Blick!

Wie oft hat Sean Connery James Bond gespielt? Wie viele Male war Pierce Brosnan 007? Wer auf einen Blick sehen möchte, welcher Schauspieler wie oft in die Rolle des britischen Geheimagenten James Bond geschlüpft ist, wird in dieser Übersichtstabelle schnell fündig:

Alle „James Bond“-Darsteller auf einen Blick Name des Schauspielers Anzahl der Bond-Filme Roger Moore 7 Sean Connery 6 bzw. 7 (inkl. „Sag niemals nie“) Daniel Craig 5 Pierce Brosnan 4 Timothy Dalton 2 George Lazenby 1





Die „James Bond“-Filme im IMDb-Ranking

In unserem ultimativen IMDb-Ranking haben wir alle Bond-Filme (inkl. dem „inoffiziellen“ „James Bond 007 – Sag niemals nie“) nach Qualität gereiht. Somit sieht man auf einen Blick, welche Missionen von 007 die besten waren – und welche man bei einem künftigen Bond-Filmmarathon mit gutem Gewissen auslassen kann.

So funktioniert das Ranking in unseren Bestenlisten

Die Reihenfolge der besten „James Bond“-Filme basiert auf den Wertungen (0 bis 10 Punkte) der Internet Movie Database (kurz: IMDb) – eines international gültigen „Verzeichnisses“ von Rezensionen für Filme und Serien. Es gilt das Datum der Bewertungen zur Veröffentlichung des Artikels!





PLATZ 26 der besten „James Bond“-Filme: „James Bond 007 – Sag niemals nie“ (1983)

Trailer von „James Bond 007 – Sag niemals nie“ (1983) © Video: Warner Bros. / Columbia-EMI-Warner Distributors / Taliafilm / YouTube

Steckbrief zu „James Bond 007 – Sag niemals nie“ (1983)

Originaltitel: Never Say Never Again

Never Say Never Again Regie: Irvin Kershner

Irvin Kershner Bond-Darsteller: Sean Connery

Sean Connery IMDb-Bewertung: 6,1/10

6,1/10 Gehört zur Eon-Filmreihe: Nein

Inhaltsangabe von „James Bond 007 – Sag niemals nie“ (1983) – worum es in dem Film geht?

James Bond (Sean Connery), der zwar in die Jahre gekommene, aber immer noch beste Geheimagent Ihrer Majestät, weilt gerade in einem Promi-Sanatorium, als ihn eine Schreckensnachricht ereilt: Das von seinem Erzfeind Ernst Stavro Blofeld (Max von Sydow) geführte Verbrecherkartell SPECTRE hat sich zwei atomar bestückte Lenkflugraketen (Codename: „Tränen von Allah“) unter den Nagel gerissen. Nun droht er damit, einige Großstädte zu zerstören, falls nicht jährlich Lösegeld in Höhe von 25 % der Erdöleinkäufe des jeweiligen Landes auf sein Konto überwiesen werden. Eine erste Spur führt 007 auf die Bahamas, wo er auf Blofelds teuflischen Komplizen Maximilian Largo (Klaus Maria Brandauer) und dessen Gespielin Domino Petachi (Kim Basinger) trifft … [Mehr zum Film „James Bond 007 – Sag niemals nie“ (1983) lesen Sie hier!]

PLATZ 25 der besten „James Bond“-Filme: „James Bond 007 – Stirb an einem anderen Tag“ (2002)

Trailer von „James Bond 007 – Stirb an einem anderen Tag“ (2002) © Video: MGM Distribution Co. / 20th Century Fox / Eon Productions / Metro-Goldwyn-Mayer / YouTube

Steckbrief zu „James Bond 007 – Stirb an einem anderen Tag“ (2002)

Originaltitel: Die Another Day

Die Another Day Regie: Lee Tamahori

Lee Tamahori Bond-Darsteller: Pierce Brosnan

Pierce Brosnan IMDb-Bewertung: 6,1/10

6,1/10 Kapitel in der „James Bond“-Filmreihe: Teil 20 von 25

Teil 20 von 25 Gehört zur Eon-Filmreihe: Ja

Inhaltsangabe von „James Bond 007 – Stirb an einem anderen Tag“ (2002) – worum es in dem Film geht?

In Nordkorea fliegt eine Mission des britischen Geheimagenten James Bond (Pierce Brosnan) auf; erst ein Agententausch holt ihn nach 14 Monaten aus der Folterhaft. Von MI6-Chefin „M“ (Judi Dench) kaltgestellt, sucht er den Verräter auf eigene Faust. Die Jagd, bei der er auch der schönen NSA-Agentin Jinx (Halle Berry) begegnet, führt über Hongkong und Kuba nach Island zu Diamantenkönig Gustav Graves (Toby Stephens) – der in einem Eispalast residiert und eine künstliche Sonne namens „Ikarus“ entwickelt hat … [Mehr zum Film „James Bond 007 – Stirb an einem anderen Tag“ (2002) lesen Sie hier!]

PLATZ 24 der besten „James Bond“-Filme: „James Bond 007 – Moonraker – Streng geheim“ (1979)

Trailer von „James Bond 007 – Moonraker – Streng geheim“ (1979) © Video: United Artists / Eon Productions / Les Productions Artistes Associés / YouTube

Steckbrief zu „James Bond 007 – Moonraker – Streng geheim“ (1979)

Originaltitel: Moonraker

Moonraker Regie: Lewis Gilbert

Lewis Gilbert Bond-Darsteller: Roger Moore

Roger Moore IMDb-Bewertung: 6,2/10

6,2/10 Kapitel in der „James Bond“-Filmreihe: Teil 11 von 25

Teil 11 von 25 Gehört zur Eon-Filmreihe: Ja

Inhaltsangabe von „James Bond 007 – Moonraker – Streng geheim“ (1979) – worum es in dem Film geht?

Ende der 70er-Jahre, als die Welt im „Star Wars“-Fieber bebte, musste auch James Bond ins All: Beim seinem Überführungsflug mit einer Boeing 747 wird das Spaceshuttle „Moonraker“ gestohlen. Geheimagent 007 (Roger Moore) soll klären, wer dahintersteckt. Seine Nachforschungen – u. a. im italienischen Venedig und im brasilianischen Rio de Janeiro – ergeben, dass der Großindustrielle Hugo Drax (Michael Lonsdale) – nebenbei der Eigentümer des Konzerns, der die Raumgleiter herstellt! – der Drahtzieher sein muss. Wie sich zeigen soll, hat der Kerl größenwahnsinnige Pläne … [Mehr zum Film „James Bond 007 – Moonraker – Streng geheim“ (1979) lesen Sie hier!]

PLATZ 23 der besten „James Bond“-Filme: „James Bond 007 – Im Angesicht des Todes“ (1985)

Trailer von „James Bond 007 – Im Angesicht des Todes“ (1985) © Video: MGM/UA Entertainment Co. / United International Pictures / Eon Productions / United Artists / YouTube

Steckbrief zu „James Bond 007 – Im Angesicht des Todes“ (1985)

Originaltitel: A View to a Kill

A View to a Kill Regie: John Glen

John Glen Bond-Darsteller: Roger Moore

Roger Moore IMDb-Bewertung: 6,3/10

6,3/10 Kapitel in der „James Bond“-Filmreihe: Teil 14 von 25

Teil 14 von 25 Gehört zur Eon-Filmreihe: Ja

Inhaltsangabe von „James Bond 007 – Im Angesicht des Todes“ (1985) – worum es in dem Film geht?

Die Suche nach einem wichtigen Mikrochip führt den britischen Geheimagenten James Bond (Roger Moore) auf die Pferdefarm des Industriellen Max Zorin (Christopher Walken). Dort findet er heraus, dass der machtgierige Zorin ganz Silicon Valley und damit die größte Mikrochip-Produktionsstätte der Welt zerstören will. Unterstützt wird er dabei von Kampfamzone May Day (Grace Jones ). In Amerika trifft Bond Geologin Stacey Sutton (Tanya Roberts), mit deren Hilfe er den Plan von Zorin entschlüsselt … [Mehr zum Film „James Bond 007 – Im Angesicht des Todes“ (1985) lesen Sie hier!]

PLATZ 22 der besten „James Bond“-Filme: „James Bond 007 – Die Welt ist nicht genug“ (1999)

Trailer von „James Bond 007 – Die Welt ist nicht genug“ (1999) © Video: MGM Distribution Co. / United International Pictures / Eon Productions / Metro-Goldwyn-Mayer Pictures / YouTube

Steckbrief zu „James Bond 007 – Die Welt ist nicht genug“ (1999)

Originaltitel: The World Is Not Enough

The World Is Not Enough Regie: Michael Apted

Michael Apted Bond-Darsteller: Pierce Brosnan

Pierce Brosnan IMDb-Bewertung: 6,4/10

6,4/10 Kapitel in der „James Bond“-Filmreihe: Teil 19 von 25

Teil 19 von 25 Gehört zur Eon-Filmreihe: Ja

Inhaltsangabe von „James Bond 007 – Die Welt ist nicht genug“ (1999) – worum es in dem Film geht?

Der Milliarden Dollar schwere Ölmarkt ist ein heiß umkämpftes Pflaster. Das bekommt auch Ölmagnat Sir Robert King (David Calder) zu spüren, der just in den Räumlichkeiten des britischen Geheimdienstes gekillt wird. Da auch das Leben von Kings Tochter Elektra (Sophie Marceau) bedroht scheint, wird Geheimagent James Bond (Pierce Brosnan) zu ihrem Schutz abgestellt. Die Milliardenerbin, die in Aserbaidschan den Bau einer Pipeline überwacht, steht womöglich auf der Abschussliste des Superterroristen Renard (Robert Carlyle). Der ist, ob einer Kugel im Hirn, nicht nur schmerzunempfindlich, sondern auch im Besitz eines nuklearen Sprengkopfes … [Mehr zum Film „James Bond 007 – Die Welt ist nicht genug“ (1999) lesen Sie hier!]

PLATZ 21 der besten „James Bond“-Filme: „James Bond 007 – Der Morgen stirbt nie“ (1997)

Trailer von „James Bond 007 – Der Morgen stirbt nie“ (1997) © Video: MGM Distribution Co. / United International Pictures / Eon Productions / United Artists / YouTube

Steckbrief zu „James Bond 007 – Der Morgen stirbt nie“ (1997)

Originaltitel: Tomorrow Never Dies

Tomorrow Never Dies Regie: Roger Spottiswoode

Roger Spottiswoode Bond-Darsteller: Pierce Brosnan

Pierce Brosnan IMDb-Bewertung: 6,5/10

6,5/10 Kapitel in der „James Bond“-Filmreihe: Teil 18 von 25

Teil 18 von 25 Gehört zur Eon-Filmreihe: Ja

Inhaltsangabe von „James Bond 007 – Der Morgen stirbt nie“ (1997) – worum es in dem Film geht?

Der britische Medienmogul Elliot Carver (Jonathan Pryce) ist entschlossen, sein weltumspannendes Medien-Imperium, zu dem die britische Tageszeitung „Tomorrow“ gehört, zu vergrößern. Ein Krieg zwischen England und China käme ihm da gerade recht. Also versenkt er mithilfe eines Stealth-Schiffs eine Fregatte der britischen Marine und schießt einen chinesischen Kampfjet ab. Worauf der britische Secret Service und der chinesische Geheimdienst ihre Agenten ausschicken. Bei einer Party Carvers in Hamburg treffen James Bond (Pierce Brosnan) und die ihm ebenbürtige chinesische Agentin Wai Lin (Michelle Yeoh) erstmals aufeinander und sagen dem irren Carver in der Folge den Kampf an … [Mehr zum Film „James Bond 007 – Der Morgen stirbt nie“ (1997) lesen Sie hier!]

PLATZ 20 der besten „James Bond“-Filme: „James Bond 007 – Diamantenfieber“ (1971)

Trailer von „James Bond 007 – Diamantenfieber“ (1971) © Video: United Artists / Eon Productions / YouTube

Steckbrief zu „James Bond 007 – Diamantenfieber“ (1971)

Originaltitel: Diamonds Are Forever

Diamonds Are Forever Regie: Guy Hamilton

Guy Hamilton Bond-Darsteller: Sean Connery

Sean Connery IMDb-Bewertung: 6,5/10

6,5/10 Kapitel in der „James Bond“-Filmreihe: Teil 7 von 25

Teil 7 von 25 Gehört zur Eon-Filmreihe: Ja

Inhaltsangabe von „James Bond 007 – Diamantenfieber“ (1971) – worum es in dem Film geht?

Nachdem James Bond (Sean Connery) seinen Erzfeind Ernst Stavro Blofeld (Charles Gray), der für den Tod seiner Frau Tracy verantwortlich ist (siehe „James Bond 007 – Im Geheimdienst Ihrer Majestät“), aufgespürt und ausgeschaltet hat, wartet schon die nächste Mission auf den britischen Geheimagenten: Als Juwelenschmuggler getarnt, soll 007 verschwundene südafrikanische Diamanten ausfindig machen. Dabei kommt ihm u. a. ein homosexuelles Killerpaar in die Quere … [Mehr zum Film „James Bond 007 – Diamantenfieber“ (1971) lesen Sie hier!]

PLATZ 19 der besten „James Bond“-Filme: „James Bond 007 – Octopussy“ (1983)

Trailer von „James Bond 007 – Octopussy“ (1983) © Video: MGM/UA Entertainment Co. / United International Pictures / Eon Productions / United Artists / YouTube

Steckbrief zu „James Bond 007 – Octopussy“ (1983)

Originaltitel: Octopussy

Octopussy Regie: John Glen

John Glen Bond-Darsteller: Roger Moore

Roger Moore IMDb-Bewertung: 6,5/10

6,5/10 Kapitel in der „James Bond“-Filmreihe: Teil 13 von 25

Teil 13 von 25 Gehört zur Eon-Filmreihe: Ja

Inhaltsangabe von „James Bond 007 – Octopussy“ (1983) – worum es in dem Film geht?

Bond-Kollege 009 findet beim Einsatz in Ostberlin im Clownkostüm den Tod – in seiner Hand hält er ein gefälschtes Fabergé-Ei. Bei der Versteigerung des Originals bei Sotheby’s in London kommt der britische Geheimagent James Bond (Roger Moore) alias 007 dem in Indien lebenden afghanischen Prinzen Kamal Khan (Louis Jourdan) auf die Spur, der als Kunsthehler bekannt ist. Wie sich zeigt, steckt der mit dem durchgeknallten Sowjet-General Orlov (Steven Berkoff) unter einer Decke, der mitten in Europa eine Atombombe zünden will … [Mehr zum Film „James Bond 007 – Octopussy“ (1983) lesen Sie hier!]

PLATZ 18 der besten „James Bond“-Filme: „James Bond 007 – Lizenz zum Töten“ (1989)

Trailer von „James Bond 007 – Lizenz zum Töten“ (1989) © Video: MGM/UA Communications Co. / United International Pictures / Eon Productions / United Artists / YouTube

Steckbrief zu „James Bond 007 – Lizenz zum Töten“ (1989)

Originaltitel: Licence to Kill

Licence to Kill Regie: John Glen

John Glen Bond-Darsteller: Timothy Dalton

Timothy Dalton IMDb-Bewertung: 6,6/10

6,6/10 Kapitel in der „James Bond“-Filmreihe: Teil 16 von 25

Teil 16 von 25 Gehört zur Eon-Filmreihe: Ja

Inhaltsangabe von „James Bond 007 – Lizenz zum Töten“ (1989) – worum es in dem Film geht?

Kurz vor der Hochzeit von Bonds (Timothy Dalton) Spezi und CIA-Agent Felix Leiter (David Hedison) nehmen die beiden den Drogenbaron Franz Sanchez (Robert Davi) in spektakulärer Manier fest. Dank eines bestochenen DEA-Agenten flieht der Gangster jedoch, tötet Felix’ Braut und verletzt den CIA-Mann schwer. Der britische Geheimagent 007 schwört Rache und gerät mit seinem Chef „M“ (Robert Brown) in Streit: Daraufhin entzieht dieser seinem besten Mann die Lizenz zum Töten. Also macht Bond solo Jagd auf Sanchez … [Mehr zum Film „James Bond 007 – Lizenz zum Töten“ (1989) lesen Sie hier!]

PLATZ 17 der besten „James Bond“-Filme: „James Bond 007: Ein Quantum Trost“ (2008)

Trailer von „James Bond 007: Ein Quantum Trost“ (2008) © Video: Sony Pictures Releasing / Eon Productions / Metro-Goldwyn-Mayer Pictures / Columbia Pictures / YouTube

Steckbrief zu „James Bond 007: Ein Quantum Trost“ (2008)

Originaltitel: Quantum of Solace

Quantum of Solace Regie: Marc Forster

Marc Forster Bond-Darsteller: Daniel Craig

Daniel Craig IMDb-Bewertung: 6,6/10

6,6/10 Kapitel in der „James Bond“-Filmreihe: Teil 22 von 25

Teil 22 von 25 Gehört zur Eon-Filmreihe: Ja

Inhaltsangabe von „James Bond 007: Ein Quantum Trost“ (2008) – worum es in dem Film geht?

Die Story knüpft inhaltlich direkt an den Vorgänger „James Bond 007: Casino Royale“ (2006) an: Der Freitod seiner Liebsten Vesper Lynd (Eva Green) setzt James Bond (Daniel Craig) arg zu. Mit Wut im Bauch und zum Leidwesen seiner Chefin „M“ (Judi Dench) eröffnet 007 die Jagd auf die Hintermänner der Organisation, die ihren Tod mitverantworten. Die wilde Jagd beginnt in der Toskana und führt den britischen Geheimagenten um den Erdball. In Haiti bringt ihn die so schöne wie resolute Camille Montes (Olga Kurylenko) auf die Spur des durchtriebenen Unternehmers Dominic Greene (Mathieu Amalric). Bond folgt dem führenden Kopf des Gangsternetzwerks „Quantum“ gar bis nach Österreich – der Tosca-Abend bei den Bregenzer Festspielen gerät zu einer spektakulären Schlüsselszene des Films – und kommt Greenes sinistren Plänen auf die Spur … [Mehr zum Film „James Bond 007: Ein Quantum Trost“ (2008) lesen Sie hier!]

PLATZ 16 der besten „James Bond“-Filme: „James Bond 007 – Der Hauch des Todes“ (1987)

Trailer von „James Bond 007 – Der Hauch des Todes“ (1987) © Video: MGM/UA Communications Co. / United International Pictures / Eon Productions / United Artists / YouTube

Steckbrief zu „James Bond 007 – Der Hauch des Todes“ (1987)

Originaltitel: The Living Daylights

The Living Daylights Regie: John Glen

John Glen Bond-Darsteller: Timothy Dalton

Timothy Dalton IMDb-Bewertung: 6,7/10

6,7/10 Kapitel in der „James Bond“-Filmreihe: Teil 15 von 25

Teil 15 von 25 Gehört zur Eon-Filmreihe: Ja

Inhaltsangabe von „James Bond 007 – Der Hauch des Todes“ (1987) – worum es in dem Film geht?

Nach einem spektakulären Prolog in Gibraltar wird der britische Geheimagent James Bond (erster von zwei Bond-Einsätzen von Timothy Dalton) nach Bratislava beordert, um dem KGB-General Georgi Koskov (Jeroen Krabbé) zur Flucht über die österreichisch-tschechoslowakische Grenze in den Westen zu verhelfen. Der befürchtet, dass ein KGB-Scharfschütze auf ihn angesetzt ist, der sich aber als Cellistin Kara (Maryam d’Abo) entpuppt. 007 vereitelt ihr Attentat und schafft Koskov nach England – dort erzählt der den Briten, dass KGB-Chef General Leonid Pushkin (John Rhys-Davies) die Großmächte gegeneinander ausspielen will, um einen Krieg zu provozieren. Kurz darauf wird Koskov aus einem Versteck des MI6 entführt. Seine Ermittlungen führen Bond zunächst nach Wien … [Mehr zum Film „James Bond 007 – Der Hauch des Todes“ (1987) lesen Sie hier!]

PLATZ 15 der besten „James Bond“-Filme: „James Bond 007 – Der Mann mit dem goldenen Colt“ (1974)

Trailer von „James Bond 007 – Der Mann mit dem goldenen Colt“ (1974) © Video: United Artists / Eon Productions / YouTube

Steckbrief zu „James Bond 007 – Der Mann mit dem goldenen Colt“ (1974)

Originaltitel: The Man with the Golden Gun

The Man with the Golden Gun Regie: Guy Hamilton

Guy Hamilton Bond-Darsteller: Roger Moore

Roger Moore IMDb-Bewertung: 6,7/10

6,7/10 Kapitel in der „James Bond“-Filmreihe: Teil 9 von 25

Teil 9 von 25 Gehört zur Eon-Filmreihe: Ja

Inhaltsangabe von „James Bond 007 – Der Mann mit dem goldenen Colt“ (1974) – worum es in dem Film geht?

Schurke Francisco Scaramanga („Dracula“ Christopher Lee), ein zielsicherer Todesschütze, reißt sich das Kernstück einer revolutionären Solaranlage, genannt „Solex“, unter den Nagel und fordert den britischen Geheimagenten James Bond (Roger Moore) zum Duell: Ein aus seinem goldenen Colt abgefeuertes Projektil ist zu 100 Prozent tödlich! 007s Weg bis zum Geheimversteck des Killers führt ihn an wunderschöne Drehorte (Thailand, Hongkong, Macau) und zu hübschen Ladys (Maud Adams in ihrem ersten Einsatz als Bond-Girl) … [Mehr zum Film „James Bond 007 – Der Mann mit dem goldenen Colt“ (1974) lesen Sie hier!]

PLATZ 14 der besten „James Bond“-Filme: „James Bond 007 – In tödlicher Mission“ (1981)

Trailer von „James Bond 007 – In tödlicher Mission“ (1981) © Video: United Artists / Eon Productions / YouTube

Steckbrief zu „James Bond 007 – In tödlicher Mission“ (1981)

Originaltitel: For Your Eyes Only

For Your Eyes Only Regie: John Glen

John Glen Bond-Darsteller: Roger Moore

Roger Moore IMDb-Bewertung: 6,7/10

6,7/10 Kapitel in der „James Bond“-Filmreihe: Teil 12 von 25

Teil 12 von 25 Gehört zur Eon-Filmreihe: Ja

Inhaltsangabe von „James Bond 007 – In tödlicher Mission“ (1981) – worum es in dem Film geht?

Im Ionischen Meer wurde ein als Fischkutter getarntes britisches Spionageschiff versenkt, an Bord befindet sich ein neuartiger Raketenzielapparat. Damit sich die Sowjets dieses Juwel westlicher Verteidigungskunst nicht krallen, wird der unverwüstliche Geheimagent James Bond (Roger Moore) vor Ort geschickt. Mit der hübschen Archäologin Melina Havelock (Carole Bouquet) an seiner Seite, folgt auf den Tauchgang vor Korfu bald – von Willy Bogner inszenierte – wilde Ski-Raserei in Cortina … [Mehr zum Film „James Bond 007 – In tödlicher Mission“ (1981) lesen Sie hier!]

PLATZ 13 der besten „James Bond“-Filme: „James Bond 007 – Leben und sterben lassen“ (1973)

Trailer von „James Bond 007 – Leben und sterben lassen“ (1973) © Video: United Artists / Eon Productions / YouTube

Steckbrief zu „James Bond 007 – Leben und sterben lassen“ (1973)

Originaltitel: Live and Let Die

Live and Let Die Regie: Guy Hamilton

Guy Hamilton Bond-Darsteller: Roger Moore

Roger Moore IMDb-Bewertung: 6,7/10

6,7/10 Kapitel in der „James Bond“-Filmreihe: Teil 8 von 25

Teil 8 von 25 Gehört zur Eon-Filmreihe: Ja

Inhaltsangabe von „James Bond 007 – Leben und sterben lassen“ (1973) – worum es in dem Film geht?

Als in New York, New Orleans und auf einer Karibikinsel innerhalb kürzester Zeit drei britische Agenten ums Leben kommen, soll James Bond (Roger Moore) die Sache aufklären. Seine Ermittlungen beginnen im Big Apple, wo ihn eine Spur zu Harlem-Capo Mr. Big (Yaphet Kotto) führt, der Drogendeals im großen Stil mit dem karibischen Diplomaten Dr. Kananga plant. Mithilfe von Hellseherin Solitaire (Jane Seymour) macht sich 007 daran, das zu verhindern … [Mehr zum Film „James Bond 007 – Leben und sterben lassen“ (1973) lesen Sie hier!]

PLATZ 12 der besten „James Bond“-Filme: „James Bond 007 – Im Geheimdienst Ihrer Majestät“ (1969)

Trailer von „James Bond 007 – Im Geheimdienst Ihrer Majestät“ (1969) © Video: United Artists / Eon Productions / YouTube

Steckbrief zu „James Bond 007 – Im Geheimdienst Ihrer Majestät“ (1969)

Originaltitel: On Her Majesty’s Secret Service

On Her Majesty’s Secret Service Regie: Peter R. Hunt

Peter R. Hunt Bond-Darsteller: George Lazenby

George Lazenby IMDb-Bewertung: 6,8/10

6,8/10 Kapitel in der „James Bond“-Filmreihe: Teil 6 von 25

Teil 6 von 25 Gehört zur Eon-Filmreihe: Ja

Inhaltsangabe von „James Bond 007 – Im Geheimdienst Ihrer Majestät“ (1969) – worum es in dem Film geht?

Der MI6 schickt seinen Geheimagenten 007 (erster und gleichzeitig letzter Einsatz als James Bond für George Lazenby) in die winterlichen Alpen. Dort residiert der größenwahnsinnige Erzschurke Ernst Stavro Blofeld (Telly Savalas) in seinem festungsartigen Gipfel-Laboratorium und droht, die Welt mit unheimlichen Viren zu verseuchen. Bond gelingt es, sich in Blofelds geheime Verbrecherorganisation SPECTRE einzuschleusen und beginnt, die Aktion von innen heraus zu sabotieren … [Mehr zum Film „James Bond 007 – Im Geheimdienst Ihrer Majestät“ (1969) lesen Sie hier!]

PLATZ 11 der besten „James Bond“-Filme: „James Bond 007 – Man lebt nur zweimal“ (1967)

Trailer von „James Bond 007 – Man lebt nur zweimal“ (1967) © Video: United Artists / Eon Productions / YouTube

Steckbrief zu „James Bond 007 – Man lebt nur zweimal“ (1967)

Originaltitel: You Only Live Twice

You Only Live Twice Regie: Lewis Gilbert

Lewis Gilbert Bond-Darsteller: Sean Connery

Sean Connery IMDb-Bewertung: 6,8/10

6,8/10 Kapitel in der „James Bond“-Filmreihe: Teil 5 von 25

Teil 5 von 25 Gehört zur Eon-Filmreihe: Ja

Inhaltsangabe von „James Bond 007 – Man lebt nur zweimal“ (1967) – worum es in dem Film geht?

Eine bemannte US-Raumkapsel gleitet durchs All. Plötzlich nähert sich ein unbekanntes Flugobjekt von hinten und verschlingt – im wahrsten Sinne des Wortes – den Gleiter mitsamt Besatzung. Amerika verdächtigt die Russen. Als in Folge auch Sowjetschiffe auf selbige Art verschwinden, und Moskau nun im Gegenzug Washington anklagt, droht ein Atomkrieg der beiden Supermächte auszubrechen. Das klingt doch sehr nach einem ausgetüftelten Plan! Wie sich herausstellt, steckt Superbösewicht Ernst Stavro Blofeld (Donald Pleasence) dahinter, der sich auf einer japanischen Insel versteckt hält und mit der Volksrepublik China (!) packelt. Der britische Geheimagent James Bond (Sean Connery), der zu Beginn des Films seinen Tod in Hongkong vortäuscht – daher auch der Titel –, wird nach Tokio geschickt, um dem Schurken das Handwerk zu legen. Dabei macht er gemeinsame Sache mit dem Nippon-Geheimdienst, muss eine Scheinehe mit Kissy Suzuki (Mie Hama) eingehen und lernt die kompromisslose Helga Brandt (Karriere-Highlight der Deutschen Karin Dor!) sowie eine Ninja-Kampftruppe kennen … [Mehr zum Film „James Bond 007 – Man lebt nur zweimal“ (1967) lesen Sie hier!]

PLATZ 10 der besten „James Bond“-Filme: „James Bond 007: Spectre“ (2015)

Trailer von „James Bond 007: Spectre“ (2015) © Video: Sony Pictures Releasing / Eon Productions / Metro-Goldwyn-Mayer / Columbia Pictures / YouTube

Steckbrief zu „James Bond 007: Spectre“ (2015)

Originaltitel: Spectre

Spectre Regie: Sam Mendes

Sam Mendes Bond-Darsteller: Daniel Craig

Daniel Craig IMDb-Bewertung: 6,8/10

6,8/10 Kapitel in der „James Bond“-Filmreihe: Teil 24 von 25

Teil 24 von 25 Gehört zur Eon-Filmreihe: Ja

Inhaltsangabe von „James Bond 007: Spectre“ (2015) – worum es in dem Film geht?

Der britische Geheimagent James Bond (Daniel Craig) macht bei einer nicht autorisierten Mission in Mexico City Jagd auf den Auftragsmörder Sciarra – und legt dabei ein halbes Stadtviertel in Schutt und Asche. Sehr zum Leidwesen seines neuen MI6-Chefs „M“ (erstmals dargestellt von Ralph Fiennes), der schwer unter Druck gerät. Polit-Quereinsteiger Max Denbigh (Andrew Scott) soll die Spionage auf neue Beine stellen – und will das Doppelnull-Programm einstellen. Also suspendiert M Bond vom Dienst, der aber nicht aufhört, seine Suche nach Sciarras Hintermännern fortzusetzen. Er handelt immer noch im Auftrag seiner verstorbenen Chefin (Judi Dench). Sie hat ihm eine Videobotschaft für den Fall ihres Todes geschickt, in der sie ihn aufforderte, Sciarra zu eliminieren und sich an seine Witwe Lucia (Monica Bellucci) ranzumachen. So kommt Bond der mysteriösen Organisation SPECTRE auf die Spur, deren Chef Ernst Stavro Blofeld (Christoph Waltz) ein alter Bekannter von ihm ist … [Mehr zum Film „James Bond 007: Spectre“ (2015) lesen Sie hier!]

PLATZ 9 der besten „James Bond“-Filme: „James Bond 007 – Feuerball“ (1965)

Trailer von „James Bond 007 – Feuerball“ (1965) © Video: United Artists / Eon Productions / YouTube

Steckbrief zu „James Bond 007 – Feuerball“ (1965)

Originaltitel: Thunderball

Thunderball Regie: Terence Young

Terence Young Bond-Darsteller: Sean Connery

Sean Connery IMDb-Bewertung: 6,9/10

6,9/10 Kapitel in der „James Bond“-Filmreihe: Teil 4 von 25

Teil 4 von 25 Gehört zur Eon-Filmreihe: Ja

Inhaltsangabe von „James Bond 007 – Feuerball“ (1965) – worum es in dem Film geht?

In seinem vierten Kino-Abenteuer verschlägt es den britischen Geheimagenten James Bond (Sean Connery) im Auftrag Ihrer Majestät auf die Bahamas. Wieder gilt es, einen Superschurken zu stoppen –diesmal Erzbösewicht Emilio Largo (Adolfo Celi), der einen mit zwei Atomraketen bestückten NATO-Kampfjet geraubt hat und die Weltmächte vor ein Ultimatum stellt: Entweder er erhält 100 Millionen Pfund oder er lässt zwei Großstädte in die Luft fliegen! … [Mehr zum Film „James Bond 007 – Feuerball“ (1965) lesen Sie hier!]

PLATZ 8 der besten „James Bond“-Filme: „James Bond 007 – Der Spion, der mich liebte“ (1977)

Trailer von „James Bond 007 – Der Spion, der mich liebte“ (1977) © Video: United Artists / Eon Productions / YouTube

Steckbrief zu „James Bond 007 – Der Spion, der mich liebte“ (1977)

Originaltitel: The Spy Who Loved Me

The Spy Who Loved Me Regie: Lewis Gilbert

Lewis Gilbert Bond-Darsteller: Roger Moore

Roger Moore IMDb-Bewertung: 7,0/10

7,0/10 Kapitel in der „James Bond“-Filmreihe: Teil 10 von 25

Teil 10 von 25 Gehört zur Eon-Filmreihe: Ja

Inhaltsangabe von „James Bond 007 – Der Spion, der mich liebte“ (1977) – worum es in dem Film geht?

Als auf hoher See zwei Atom-U-Boote spurlos verschwinden, entsenden sowohl die britische als auch die sowjetische Regierung ihre besten Spione, um der Sache nachzugehen. Eine Fährte führt nach Kairo, wo MI6-Geheimagent James Bond (Roger Moore) und KGB-Agentin Major Anya Amasova (Barbara Bach), genannt „Triple X“, erstmals aufeinandertreffen. Nach anfänglichen Differenzen beschließen die beiden, zusammenzuarbeiten, und finden heraus, dass der irre Reeder Karl Stromberg (Curd Jürgens) hinter den U-Boot-Entführungen steckt. Der weltfremde Milliardär, der in einer Unterwasserfestung haust, plant, die in seinen Augen dekadente Zivilisation mittels der gestohlenen Raketen auszulöschen. Feinde hält ihm sein Handlanger „Beißer“ (Richard Kiel) erfolgreich vom Leib … [Mehr zum Film „James Bond 007 – Der Spion, der mich liebte“ (1977) lesen Sie hier!]

PLATZ 7 der besten „James Bond“-Filme: „James Bond – 007 jagt Dr. No“ (1962)

Trailer von „James Bond – 007 jagt Dr. No“ (1962) © Video: United Artists / Eon Productions / YouTube

Steckbrief zu „James Bond – 007 jagt Dr. No“ (1962)

Originaltitel: Dr. No

Dr. No Regie: Terence Young

Terence Young Bond-Darsteller: Sean Connery

Sean Connery IMDb-Bewertung: 7,2/10

7,2/10 Kapitel in der „James Bond“-Filmreihe: Teil 1 von 25

Teil 1 von 25 Gehört zur Eon-Filmreihe: Ja

Inhaltsangabe von „James Bond – 007 jagt Dr. No“ (1962) – worum es in dem Film geht?

Der britische Geheimagent James Bond (Sean Connery), alias 007, wird von London nach Jamaika geschickt, um das Verschwinden seines MI6-Kollegen John Strangways (Timothy Moxon) zu klären. Dort trifft er auf ein apartes Bikini-Girl namens Honey Ryder (Ursula Andress) – und auf den vom Weltherrschaftswahn besessenen Wissenschaftler Dr. No (Joseph Wiseman), der böse Pläne hegt und von seiner Karibikinsel aus mittels Energiewellen amerikanische Raketenstarts in Cap Canaveral sabotiert … [Mehr zum Film „James Bond – 007 jagt Dr. No“ (1962) lesen Sie hier!]

PLATZ 6 der besten „James Bond“-Filme: „James Bond 007 – GoldenEye“ (1995)

Trailer von „James Bond 007 – GoldenEye“ (1995) © Video: MGM/UA Distribution Co. / United International Pictures / Eon Productions / United Artists / YouTube

Steckbrief zu „James Bond 007 – GoldenEye“ (1995)

Originaltitel: GoldenEye

GoldenEye Regie: Martin Campbell

Martin Campbell Bond-Darsteller: Pierce Brosnan

Pierce Brosnan IMDb-Bewertung: 7,2/10

7,2/10 Kapitel in der „James Bond“-Filmreihe: Teil 17 von 25

Teil 17 von 25 Gehört zur Eon-Filmreihe: Ja

Inhaltsangabe von „James Bond 007 – GoldenEye“ (1995) – worum es in dem Film geht?

Der britische Geheimagent James Bond (erstmals dargestellt vom damals 42-jährigen Pierce Brosnan) soll zusammen mit Agent 006 (Sean Bean) eine sowjetische Chemiewaffen-Fabrik in den Bergen sprengen. Doch die Mission geht schief, sein Kollege wird vor seinen Augen vom Russen Ourumov (Gottfried John) hingerichtet, Bond selbst kann in einem Flieger knapp entkommen. Neun Jahre später kreuzen sich die Wege von 007 und Ourumov erneut, als sich der skrupellose Sowjet mit Hilfe der kaltblütigen Killerin Xenia Onatopp (Famke Janssen) das verheerende Satelliten-Waffensystem „GoldenEye“ unter den Nagel reißt – und dabei ein Blutbad anrichtet. Nur die Programmiererin Natalya Simonova (Izabella Scorupco) überlebt. Logisch, dass 007 von MI6-Chef „M“ (erstmals Judi Dench) auf den Weg nach St. Petersburg geschickt wird, um der glücklichen Überlebenden auf den Zahn zu fühlen. Dort erwartet Bond aber eine böse Überraschung … [Mehr zum Film „James Bond 007 – GoldenEye“ (1995) lesen Sie hier!]

PLATZ 5 der besten „James Bond“-Filme: „James Bond 007: Keine Zeit zu sterben“ (2021)

Trailer von „James Bond 007: Keine Zeit zu sterben“ (2021) © Video: Universal Pictures / United Artists Releasing / Metro-Goldwyn-Mayer / Eon Productions / YouTube

Steckbrief zu „James Bond 007: Keine Zeit zu sterben“ (2021)

Originaltitel: No Time to Die

No Time to Die Regie: Cary Joji Fukunaga

Cary Joji Fukunaga Bond-Darsteller: Daniel Craig

Daniel Craig IMDb-Bewertung: 7,3/10

7,3/10 Kapitel in der „James Bond“-Filmreihe: Teil 25 von 25

Teil 25 von 25 Gehört zur Eon-Filmreihe: Ja

Inhaltsangabe von „James Bond 007: Keine Zeit zu sterben“ (2021) – worum es in dem Film geht?

Zu Beginn wird in einer intensiven Rückblende geschildert, welche Dämonen Bonds Geliebte Madelaine Swann (Léa Seydoux) in ihrer Kindheit heimsuchten – in der Gegenwart versucht das Paar in Süditalien, die Vergangenheit zu begraben, um sich eine gemeinsame Zukunft aufzubauen. In Matera gerät der britische Geheimagent James Bond (Daniel Craig) jedoch in einen Hinterhalt, den er zwar haarscharf überlebt, jedoch innerlich gebrochen hinter sich lässt: es kann nur Madeleine gewesen sein, die ihn an die Verbrecherorganisation SPECTRE verriet! Und so trennen sich ihre Wege, Bond verabschiedet sich für fünf lange Jahre in den Ruhestand nach Jamaika. Bis ihn sein CIA-Freund Felix Leiter (Jeffrey Wright) aufspürt und um Hilfe bittet: In London wurde ein Labor überfallen und der Kampfstoff „Herakles“ samt dem dahinter stehenden Forscher entwendet. Entwickelt als präzises Werkzeug, Personen durch DNA-Programmierung ohne Kollateralschäden zu killen, könnte es nun zu einer Massenvernichtungswaffe umgemodelt werden! Bond folgt Leiter nach Kuba und bekommt mithilfe von Jungagentin Paloma (super-sympathisch: Ana de Armas) tatsächlich fast Forscher und Chemiewaffenkoffer in die Hände, kommt aber dabei seiner Nachfolgerin beim MI6, der extraharten Nomi (Lashana Lynch) in die Quere. Tatsächlich hat Geheimdienst-Chef „M“ (Ralph Fiennes) jeden Grund, „Herakles“ zurückzuwollen – er hat die Produktion damals beauftragt! Wie’s Bond dreht und wendet: Alle Spuren führen zum MI6, zum gefangenen Ernst Stavro Blofeld (Christoph Waltz), einem geheimnisvollen Mann namens Lyutsifer Safin (Rami Malek), der ebenfalls SPECTRE-Leute tötet – und „seiner“ Madeleine. Die Reise zurück konfrontiert Bond mit Erkenntnissen und Gefahren, die alles auf den Kopf stellen … [Mehr zum Film „James Bond 007: Keine Zeit zu sterben“ (2021) lesen Sie hier!]

PLATZ 4 der besten „James Bond“-Filme: „James Bond 007 – Liebesgrüße aus Moskau“ (1963)

Trailer von „James Bond 007 – Liebesgrüße aus Moskau“ (1963) © Video: United Artists / Eon Productions / YouTube

Steckbrief zu „James Bond 007 – Liebesgrüße aus Moskau“ (1963)

Originaltitel: From Russia with Love

From Russia with Love Regie: Terence Young

Terence Young Bond-Darsteller: Sean Connery

Sean Connery IMDb-Bewertung: 7,4/10

7,4/10 Kapitel in der „James Bond“-Filmreihe: Teil 2 von 25

Teil 2 von 25 Gehört zur Eon-Filmreihe: Ja

Inhaltsangabe von „James Bond 007 – Liebesgrüße aus Moskau“ (1963) – worum es in dem Film geht?

Die Verbrecherorganisation „Phantom“ will Rache für den Tod von Dr. No (siehe „James Bond – 007 jagt Dr. No“) und heckt einen Plan aus, um den Secret Service sowie den russischen Geheimdienst gegeneinander auszuspielen. Hierfür setzt Rosa Klebb (Lotte Lenya), ein übergelaufener KGB-Oberst, die ahnungslose Sowjetgenossin Tatjana (Daniela Bianchi) auf den britischen Geheimagenten James Bond (Sean Connery) an. Sie soll ihn mit einem Dechiffriergerät nach Istanbul locken, wo sich der Killer Donald „Red“ Grant (Robert Shaw) um 007 kümmern soll … [Mehr zum Film „James Bond 007 – Liebesgrüße aus Moskau“ (1963) lesen Sie hier!]

PLATZ 3 der besten „James Bond“-Filme: „James Bond 007 – Goldfinger“ (1964)

Trailer von „James Bond 007 – Goldfinger“ (1964) © Video: United Artists / Eon Productions / YouTube

Steckbrief zu „James Bond 007 – Goldfinger“ (1964)

Originaltitel: Goldfinger

Goldfinger Regie: Guy Hamilton

Guy Hamilton Bond-Darsteller: Sean Connery

Sean Connery IMDb-Bewertung: 7,7/10

7,7/10 Kapitel in der „James Bond“-Filmreihe: Teil 3 von 25

Teil 3 von 25 Gehört zur Eon-Filmreihe: Ja

Inhaltsangabe von „James Bond 007 – Goldfinger“ (1964) – worum es in dem Film geht?

Er trägt seine ungewöhnliche Passion sogar im Namen: Auric Goldfinger (Gert Fröbe) kauft allerorten das gelbe Edelmetall auf. Ein moderner König Midas zu sein, reicht dem größenwahnsinnigen Geldsack aber nicht: er giert nach Macht im Weltmaßstab! Diese soll ihm ein Plan verschaffen, dessen Realisierung für unzählige Menschen den Tod bedeuten würde. Der Superschurke will die in Fort Knox lagernden Goldvorräte atomar verstrahlen, was den Wert der eigenen erhöhen und seinen internationalen Einfluss ins Unermessliche steigern würde. Um das zu verhindern, wird der britische Geheimagent James Bond (Sean Connery) alias 007 auf den Psychopathen angesetzt und macht sich zuallererst an dessen attraktive Gehilfin Jill Masterson (Shirley Eaton) ran – was Goldfinger nicht ungesühnt lässt. Doch Bond gibt nicht auf und lässt auch bei Goldfingers Privatpilotin Pussy Galore (Honor Blackman) seinen Charme spielen … [Mehr zum Film „James Bond 007 – Goldfinger“ (1964) lesen Sie hier!]

PLATZ 2 der besten „James Bond“-Filme: „James Bond 007: Skyfall“ (2012)

Trailer von „James Bond 007: Skyfall“ (2012) © Video: Sony Pictures Releasing / Eon Productions / Metro-Goldwyn-Mayer Pictures / Columbia Pictures / YouTube

Steckbrief zu „James Bond 007: Skyfall“ (2012)

Originaltitel: Skyfall

Skyfall Regie: Sam Mendes

Sam Mendes Bond-Darsteller: Daniel Craig

Daniel Craig IMDb-Bewertung: 7,8/10

7,8/10 Kapitel in der „James Bond“-Filmreihe: Teil 23 von 25

Teil 23 von 25 Gehört zur Eon-Filmreihe: Ja

Inhaltsangabe von „James Bond 007: Skyfall“ (2012) – worum es in dem Film geht?

Der britische Geheimagent James Bond (Daniel Craig) soll in Istanbul eine Festplatte, auf der die Namen aller MI6-Agenten gespeichert sind, sicherstellen. Doch der Einsatz misslingt, die Daten gehen verloren, 007 wird von der Kugel seiner Kollegin Eve Moneypenny (Naomie Harris) getroffen und für tot erklärt. Eine Katastrophe, die MI6-Chefin „M“ (Judi Dench) gewaltige Probleme beschert. Zum einen tauchen bald die ersten Identitäten von MI6-Undercover-Agenten im Internet auf, zum anderen fordert der anonyme Drahtzieher der Aktion, dass M „alte Sünden“ gestehen soll. Als das MI6-Hauptquartier Ziel eines verheerenden Anschlags wird, ist James Bond überraschend wieder da. Psychisch und physisch ein Schatten seiner selbst, nimmt sich der Agent der Sache an. Erste Spuren führen ihn auf die Fährte des Hacker-Genies Raoul Silva (Javier Bardem), der, wie sich zeigt, noch eine offene Rechnung mit M zu begleichen hat … [Mehr zum Film „James Bond 007: Skyfall“ (2012) lesen Sie hier!]

PLATZ 1 der besten „James Bond“-Filme: „James Bond 007: Casino Royale“ (2006)

Trailer von „James Bond 007: Casino Royale“ (2006) © Video: Sony Pictures Releasing / Metro-Goldwyn-Mayer / Columbia Pictures / Eon Productions / YouTube

Steckbrief zu „James Bond 007: Casino Royale“ (2006)

Originaltitel: Casino Royale

Casino Royale Regie: Martin Campbell

Martin Campbell Bond-Darsteller: Daniel Craig

Daniel Craig IMDb-Bewertung: 8,0/10

8,0/10 Kapitel in der „James Bond“-Filmreihe: Teil 21 von 25

Teil 21 von 25 Gehört zur Eon-Filmreihe: Ja

Inhaltsangabe von „James Bond 007: Casino Royale“ (2006) – worum es in dem Film geht?

Der Beginn von „James Bond 007: Casino Royale“ führt zurück zu den Anfängen des späteren Top-Geheimagenten James Bond (erstmals Daniel Craig), noch dazu in Schwarz-Weiß. Dann geht es aber in Farbe weiter, seine Mission führt 007 auf die Spur eines gewissen Le Chiffre (Mads Mikkelsen), Finanzdienstleiter für Diktatoren, Terroristen und Co. Der hat gerade eine gewaltige Summe Geld, das ihm nicht gehört, verspekuliert. Ein hochdotiertes Pokerturnier in Montenegro soll ihm das Cash zurückbringen. Bonds Auftrag ist klar: Er soll Le Chiffre bei dem Spiel besiegen und so endgültig ruinieren. Und damit er mit den 15 Millionen Pfund, die ihm die Regierung dafür anvertraut, auch sorgfältig umgeht, stellt ihm das Schatzamt die smarte und attraktive Vesper Lynd (Eva Green) als Aufpasserin zur Seite … [Mehr zum Film „James Bond 007: Casino Royale“ (2006) lesen Sie hier!]

