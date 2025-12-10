Logo
Frank Holderied: Der Filmnerd von ServusTV

Frank Holderied ist der Fiction-Chef von ServusTV – und in dem Job genau richtig. Der Familienvater aus dem Allgäu liebt Filme über alles, sammelt Actionfiguren und hat auch kein Problem damit, im Kino zu weinen. Im Gegenteil. Sein Credo lautet: „Wenn ich im Kino nicht mehr weine, dann höre ich auf mit dem Job.” – Ein Gespräch über die besten Filme aller Zeiten. Länge: 37 Minuten.

Mitglied der Chefredaktion von TV-MEDIA. Ist der Meinung, dass ein Leben ohne Filme, Serien und Musik möglich ist, aber überhaupt keinen Spaß macht. Schaut sich vom A-Liebesfilm bis zum B-Grusler alles an. Sogar Musicals, auch wenn er singende Dialoge seltsam findet.

