Eveline Steinberger – Keine Lust auf Mainstream
Die Unternehmerin (Blue Minds Company) und Investorin in der Puls 4-Show „2 Minuten 2 Millionen” ist ein riesiger Filmfan. Im Podcast nennt sie ihre Lieblingsfilme, erzählt, mit welchem Schauspieler sie (zum Leidwesen ihrer Tochter) gerne essen gehen würde, und erinnert sich, aus welchem Kinofilm sie schon nach kurzer Zeit hinausgegangen ist.
