Fritz Karl: Raus aus der Komfortzone

Der Schauspieler hat für die Krimireihe „Meiberger” erstmals ein Drehbuch geschrieben. Warum, erzählt er im Podcast. Außerdem spricht er über seine Zeit als 17-Jähriger in Wien, über seine lustigen Videos mit Ehefrau Elena Uhlig und erklärt, wieso er das Handy für den Teufel hält. Länge: 38 Minuten.

Peter Slavin
Fritz Karl

TV-MEDIA Podcast

© Benedikt Müller
Peter Slavin
Peter Slavin

Mitglied der Chefredaktion von TV-MEDIA. Ist der Meinung, dass ein Leben ohne Filme, Serien und Musik möglich ist, aber überhaupt keinen Spaß macht. Schaut sich vom A-Liebesfilm bis zum B-Grusler alles an. Sogar Musicals, auch wenn er singende Dialoge seltsam findet.

