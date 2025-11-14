Veröffentl. am / Aktualisiert am
Fritz Karl: Raus aus der Komfortzone
Der Schauspieler hat für die Krimireihe „Meiberger” erstmals ein Drehbuch geschrieben. Warum, erzählt er im Podcast. Außerdem spricht er über seine Zeit als 17-Jähriger in Wien, über seine lustigen Videos mit Ehefrau Elena Uhlig und erklärt, wieso er das Handy für den Teufel hält. Länge: 38 Minuten.
