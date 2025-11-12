Veröffentl. am / Aktualisiert am
Roland Düringer: Von eigenen und fremden Filmen
Der Kabarettist und Schauspieler erzählt, warum „Hinterholz 8” ohne „Schlafes Bruder” nicht gedreht worden wäre, wann er zum ersten und letzten Mal einen Anzug trug und wieso er schon nach 10 Minuten bei „The Sixth Sense” wusste, dass Bruce Willis tot ist. Länge: 58 Minuten.
Peter Slavin
Autor
Lesezeit
0 min
Über den Autor
E-Mail für dich!
Abonniere unseren Newsletter und erhalte Infos zu Highlights, Neuerscheinungen sowie Filmen und Serien, die nur mehr kurz verfügbar sind.