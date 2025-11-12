Logo
Veröffentl. am / Aktualisiert am

Roland Düringer: Von eigenen und fremden Filmen

Der Kabarettist und Schauspieler erzählt, warum „Hinterholz 8” ohne „Schlafes Bruder” nicht gedreht worden wäre, wann er zum ersten und letzten Mal einen Anzug trug und wieso er schon nach 10 Minuten bei „The Sixth Sense” wusste, dass Bruce Willis tot ist. Länge: 58 Minuten.

Peter Slavin
Peter Slavin

Mitglied der Chefredaktion von TV-MEDIA. Ist der Meinung, dass ein Leben ohne Filme, Serien und Musik möglich ist, aber überhaupt keinen Spaß macht. Schaut sich vom A-Liebesfilm bis zum B-Grusler alles an. Sogar Musicals, auch wenn er singende Dialoge seltsam findet.

