Philipp Hansa: Kein Weihnachten ohne Herr der Ringe
Der Ö3-Moderator hat sich riesig auf dieses Gespräch gefreut, denn er liebt Filme. Zu „Herr der Ringe” sagt er immer Ja, zu Horror definitiv Nein. Wir sprechen auch über das Gute im Menschen, sein schlechtes Gedächtnis und seine Ambitionen, selbst Schauspieler zu sein. In zwei SOKO-Krimis war er schon Mörder und Leiche! Länge: 38 Minuten.
