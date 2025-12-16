Logo
Veröffentl. am / Aktualisiert am

Philipp Hansa: Kein Weihnachten ohne Herr der Ringe

Der Ö3-Moderator hat sich riesig auf dieses Gespräch gefreut, denn er liebt Filme. Zu „Herr der Ringe” sagt er immer Ja, zu Horror definitiv Nein. Wir sprechen auch über das Gute im Menschen, sein schlechtes Gedächtnis und seine Ambitionen, selbst Schauspieler zu sein. In zwei SOKO-Krimis war er schon Mörder und Leiche! Länge: 38 Minuten.

Foto von Peter Slavin
Peter Slavin
Philipp Hansa

TV-MEDIA Podcast

Über den Autor
Peter Slavin
Peter Slavin

Mitglied der Chefredaktion von TV-MEDIA. Ist der Meinung, dass ein Leben ohne Filme, Serien und Musik möglich ist, aber überhaupt keinen Spaß macht. Schaut sich vom A-Liebesfilm bis zum B-Grusler alles an. Sogar Musicals, auch wenn er singende Dialoge seltsam findet.

