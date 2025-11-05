Logo
Veröffentl. am / Aktualisiert am

Lillian Moschen: Sie ist nicht langweilig, sie schaut Filme

Sie moderiert die Oscar-Nacht im ORF, das Magazin „Kulturzeit” auf 3sat und sonntags kurz nach 20.00 Uhr das „ZIB Magazin Kino” in ORF 1. Lillian Moschen ist nicht nur von Berufs wegen ein Filmnerd: Was sie besonders gern schaut und welche Filme sie für total überschätzt hält, erzählt sie in dieser Folge. Länge: 33 Min.

Lillian Moschen

TV-MEDIA Podcast

© Chris Singer
Mitglied der Chefredaktion von TV-MEDIA. Ist der Meinung, dass ein Leben ohne Filme, Serien und Musik möglich ist, aber überhaupt keinen Spaß macht. Schaut sich vom A-Liebesfilm bis zum B-Grusler alles an. Sogar Musicals, auch wenn er singende Dialoge seltsam findet.

