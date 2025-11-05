Veröffentl. am / Aktualisiert am
Lillian Moschen: Sie ist nicht langweilig, sie schaut Filme
Sie moderiert die Oscar-Nacht im ORF, das Magazin „Kulturzeit” auf 3sat und sonntags kurz nach 20.00 Uhr das „ZIB Magazin Kino” in ORF 1. Lillian Moschen ist nicht nur von Berufs wegen ein Filmnerd: Was sie besonders gern schaut und welche Filme sie für total überschätzt hält, erzählt sie in dieser Folge. Länge: 33 Min.
