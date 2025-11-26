Veröffentl. am / Aktualisiert am
Lilian Klebow: Von Traumfrauen und Traummännern
Das Lieblingsthema der Schauspielerin ist Film. Sie liebt Romy Schneider, Hildegard Knef (sie singt ihre Lieder in der Bühnenshow „Illusionen” im Theater Akzent und im Vindobona), Duff McKagan, Peter O’Toole – und natürlich ihren Mann Erich Altenkopf. Über Tom Cruise im Lendenschurz haben wir auch gesprochen. Länge: 32 Minuten.
Peter Slavin
Autor
