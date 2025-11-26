Logo
TV-MEDIA.AT
MAGAZIN
PODCAST

Veröffentl. am / Aktualisiert am

Lilian Klebow: Von Traumfrauen und Traummännern

Das Lieblingsthema der Schauspielerin ist Film. Sie liebt Romy Schneider, Hildegard Knef (sie singt ihre Lieder in der Bühnenshow „Illusionen” im Theater Akzent und im Vindobona), Duff McKagan, Peter O’Toole – und natürlich ihren Mann Erich Altenkopf. Über Tom Cruise im Lendenschurz haben wir auch gesprochen. Länge: 32 Minuten.

Facebook
Twitter
Foto von Peter Slavin
Peter Slavin
Autor
Lesezeit
0 min
Lilian Klebow

TV-MEDIA-Podcast

© Teresa Marenzi
Über den Autor
Peter Slavin
Peter Slavin

Mitglied der Chefredaktion von TV-MEDIA. Ist der Meinung, dass ein Leben ohne Filme, Serien und Musik möglich ist, aber überhaupt keinen Spaß macht. Schaut sich vom A-Liebesfilm bis zum B-Grusler alles an. Sogar Musicals, auch wenn er singende Dialoge seltsam findet.

E-Mail für dich!

Abonniere unseren Newsletter und erhalte Infos zu Highlights, Neuerscheinungen sowie Filmen und Serien, die nur mehr kurz verfügbar sind.

Die Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung bleibt bis zum Zeitpunkt eines allfälligen Widerrufs unberührt. Die Einwilligung ist freiwillig. Nähere Informationen zum Datenschutz finden Sie in der Datenschutz-Policy, z.B. aufrufbar unter vgn.at/Datenschutzpolicy.