Logo
TV-MEDIA.AT
MAGAZIN
PODCAST

Veröffentl. am / Aktualisiert am

Sassy: Kevin Costner am Bahnhof in Salzburg

Sabine Holzinger alias Sassy hat ihr erstes Solo-Album veröffentlicht. Davor war sie 28 Jahre lang Stimme der Seer. Davor hat sie im legendären Salzburger Kino Elmo gearbeitet und auf eine gewisse Art und Weise Kevin Costner vom Bahnhof abgeholt. Länge: 39 Min.

Facebook
Twitter
Foto von Peter Slavin
Peter Slavin
Autor
Lesezeit
0 min
Sassy

TV-MEDIA Podcast

© soul Space
Ähnliche Artikel
Über den Autor
Peter Slavin
Peter Slavin

Mitglied der Chefredaktion von TV-MEDIA. Ist der Meinung, dass ein Leben ohne Filme, Serien und Musik möglich ist, aber überhaupt keinen Spaß macht. Schaut sich vom A-Liebesfilm bis zum B-Grusler alles an. Sogar Musicals, auch wenn er singende Dialoge seltsam findet.

E-Mail für dich!

Abonniere unseren Newsletter und erhalte Infos zu Highlights, Neuerscheinungen sowie Filmen und Serien, die nur mehr kurz verfügbar sind.

Die Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung bleibt bis zum Zeitpunkt eines allfälligen Widerrufs unberührt. Die Einwilligung ist freiwillig. Nähere Informationen zum Datenschutz finden Sie in der Datenschutz-Policy, z.B. aufrufbar unter vgn.at/Datenschutzpolicy.