Veröffentl. am / Aktualisiert am
Sassy: Kevin Costner am Bahnhof in Salzburg
Sabine Holzinger alias Sassy hat ihr erstes Solo-Album veröffentlicht. Davor war sie 28 Jahre lang Stimme der Seer. Davor hat sie im legendären Salzburger Kino Elmo gearbeitet und auf eine gewisse Art und Weise Kevin Costner vom Bahnhof abgeholt. Länge: 39 Min.
Peter Slavin
Autor
Lesezeit
0 min
Ähnliche Artikel
Über den Autor
E-Mail für dich!
Abonniere unseren Newsletter und erhalte Infos zu Highlights, Neuerscheinungen sowie Filmen und Serien, die nur mehr kurz verfügbar sind.