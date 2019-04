Der Osterhase hoppelt wieder heran und bringt jede Menge Filme mit. Hier gibt es lustige und spannende Osterfilme für Kinder und christliche Filme, passend zum Fest der Auferstehung Jesu Christi für Teenager und Erwachsene.

BESTENLISTE: 15 GROSSARTIGE FILME FÜR DAS PERFEKTE OSTER-PROGRAMM

1) Das Leben des Brian (Life of Brian, 1979)

IMDb-Bewertung: 8,1

FSK-Freigabe: 12 Jahre

Genre(s): Comedy

Handlung: Irrwitzige Interpretation der Jesus-Story durch die Brit-Genies von Monty Python, die in manchen Ländern wegen Blasphemie verboten war. Der leicht dodelige Brian Cohen wird dauernd mit Jesus verwechselt, der sich wie ein roter Faden durch sein chaotisches Leben zieht -bis zum Ende am Kreuz, wo er aber mit anderen Gekreuzigten fröhlich den Song Always Look on the Bright Side of Life anstimmt. Einfach nur großartig.

2) Ben Hur (1959)

IMDb-Bewertung: 8,1

FSK-Freigabe: 16 Jahre

Genre(s): Abenteuer, Drama, History

Handlung: Judäa, rund 30 Jahre nach Christi Geburt: Der römische Tribun Messala (Stephen Boyd) verdammt seinen Jugendfreund Judah Ben Hur (Charlton Heston), der ihm einst das Leben rettete, auf eine Galeere und wirft dessen Mutter und Schwester ins Gefängnis. Jahre später bekommt Ben Hur bei einem mörderischen Wagenrennen Gelegenheit zur Rache. William Wylers Epos ging in die Filmhistorie ein: Das für damals astronomisch hohe Budget von 16 Mio. $ floss in die neuartige Bluescreen-Technik, in über eine Million Requisiten, 50.000 Komparsen und 365 Sprechrollen. 11 Oscars!

3) Die zehn Gebote (The Ten Commandments, 1956)

IMDb-Bewertung: 7,9

FSK-Freigabe: 12 Jahre

Genre(s): Abenteuer, Drama

Handlung: Bibel-Epos. Findelkind Moses wächst am Hof des ägyptischen Pharao auf, entpuppt sich 20 Jahre später (jetzt: Heston) als Erlöser und befreit die Juden aus der Sklaverei... Aufwendiger, für sieben Oscars nominierter Klassiker.

4) Die letzte Versuchung Christi (The Last Temptation of Christ, 1988)

IMDb-Bewertung: 7,6

FSK-Freigabe: 16 Jahre

Genre(s): Drama

Handlung: Religionsdrama. Jesus (Willem Dafoe) zweifelt, ob er der Messias ist, verzehrt sich nach Maria Magdalena (Barbara Hershey) und bittet Judas (Harvey Keitel), ihn zu verraten: Martin Scorseses meisterliches Drama sorgte einst für Proteste der US-Kirche.

5) Osterspaziergang (Easter Parade, 1948)

IMDb-Bewertung: 7,5

FSK-Freigabe: 0 Jahre

Genre(s): Musical, Romance

Handlung: Zwischen den Osterfesten 1912 und 1913 ereignet sich allerhand! Die Tänzerin Nadine Hale (Ann Miller) verlässt ihren Show-Partner Don Hewes (Fred Astaire) und will eine Solo-Karriere starten. Das wirft den berühmten Tänzer aus der Bahn, denn ihre Show funktionierte nur als Partner-Performance. Darüber hinaus, waren Don und Nadine ein Paar, was die Trennung umso schmerzlicher macht…

6) Jesus Christ Superstar (1973)

IMDb-Bewertung: 7,3

FSK-Freigabe: 12 Jahre

Genre(s): Drama, History, Musical

Handlung: Jesus Christ Superstar ist die filmische Adaption des erfolgreichen Musicals von Andrew Lloyd Webber und Tim Rice, inszeniert von Norman Jewison und erzählt die letzten Woche der Passionsgeschichte und des Leben Christi.

7) Hurra! Der Osterhase ist da! (The Easter Bunny Is Coming to Town, 1977)

IMDb-Bewertung: 7,3

FSK-Freigabe: 0 Jahre

Genre(s): Aniamtion, Abenteuer, Comedy

Handlung: Der kleine Hase Sunny aus Kidsville erfindet - ganz zufällig - das Osterfest. Liebenswerter Kinderfilm in Stop-Motion-Technik.

8) Die Hüter des Lichts (Rise of the Guardians, 2012)

IMDb-Bewertung: 7,3

FSK-Freigabe: 6 Jahre

Genre(s): Animation, Action, Abenteuer

Handlung: Der Weihnachtsmann Nicholas St. North (Alec Baldwin), der Osterhase E. Aster Bunnymund (Hugh Jackman), der Sandmann und die Zahnfee Tooth (Isla Fisher) sind die "Hüter des Lichts", die über einzigartige, fantastische Fähigkeiten verfügen. Gemeinsam stellt sich das Team dem hinterhältigen Boogeyman Pitch (Jude Law) entgegen, der plant, mit einer Armee aus Albträumen die Erde in Finsternis zu stürzen, indem er mit Angst die Hoffnungen und Träume der Kinder zerstört. Doch die Gruppe kämpft nicht allein: Der eigensinnige, junge Jack Frost (Chris Pine) schließt sich den Hütern an, um die finsteren Pläne von Pitch zu vereiteln. Mit vereinten Kräften sind die Helden unserer Kindheit eigentlich unschlagbar, doch werden sie auch über Pitch triumphieren?

9) Die Passion Christi (The Passion of the Christ, 2004)

IMDb-Bewertung: 7,2

FSK-Freigabe: 16 Jahre

Genre(s): Drama

Handlung: Erzählt werden die letzten zwölf qualvollen Stunden im Leben von Jesus (James Caviezel). Regisseur Mel Gibson setzt bei seiner Interpretation der Leidensgeschichte auf schonungslose Authentizität: Dialoge sind in Latein und Aramäisch gesprochen, Folter und Hinrichtung sind knallhart inszeniert. Dafür hagelte es Kritik, auch für die "einseitige" Darstellung der Juden. Trotz allen Vorwürfe verzeichnete der Aufreger global 612 Mio. Dollar an den Kinokassen. James Caviezel verkörpert Jesus, als wäre er leibhaftig Gottes Sohn. Umstritten, wuchtig und absolut sehenswert!

10) König der Könige (King of Kings, 1961)

IMDb-Bewertung: 7,1

FSK-Freigabe: 16 Jahre

Genre(s): Biografie, Drama, History

Handlung: Die Geschichte Jesus Christus - von dessen Geburt bis zum Tode am Kreuz. Fritz Göttler schreibt: Nicholas Rays Version ist die intelligenteste, weil sie den Aufwand pervertiert, den sie betreiben soll. Ray legt sich nicht fest in seiner Inszenierung, er macht visuelle Vorschläge, visionäre Entwürfe: Geschichte, wie sie gewesen sein könnte (...) Nur manchmal wird die Perspektive voyeuristisch: Dann hat die Kamera, wenn sie im overhead shot die Menschen fixiert, keinen Gottesblick, sondern lauernd vornüber gebeugt, den eines Geiers.

11) Das Gewand (The Robe, 1953)

IMDb-Bewertung: 6,8

FSK-Freigabe: 12 Jahre

Genre(s): Drama, History

Handlung: Der römische Tribun Marcellus (Richard Burton) wird nach einem Streit mit dem zukünftigen Kaiser Caligula nach Palästina strafversetzt. Als er dort von Pontius Pilatus (Richard Boone) beauftragt wird, eine Kreuzigung zu beaufsichtigen, gewinnt er beim Würfelspiel das Gewand des gekreuzigten Jesus von Nazareth, was sein Leben in den Grundfesten erschüttern soll... Das Monumentalwerk hat als erste Cinemascope-Produktion seinen festen Platz in der Filmgeschichte, wobei primär auf hohe Schauwerte gesetzt wird. Ansonsten überwiegen Kitsch und Pathos.

12) Die größte Geschichte aller Zeiten (The Greatest Story Ever Told, 1965)

IMDb-Bewertung: 6,6

FSK-Freigabe: 6 Jahre

Genre(s): Biografie, Drama, History

Handlung: Monumentalfilm von George Stevens über das Leben und Leiden Jesu, angefangen mit dem Erscheinen der drei Weisen aus dem Morgenland bis zu seiner Auferstehung am Ostermorgen. Mit: Max von Sydow, José Ferrer, Telly Savalas u.v.m.

13) Rapa Nui – Rebellion im Paradies (1994)

IMDb-Bewertung: 6,4

FSK-Freigabe: 12 Jahre

Genre(s): Action, Abenteuer, Drama

Handlung: Packendes Drama über die (Selbst-)Zerstörung einer blühenden Kultur und über ein frühes Beispiel ökologischen Raubbaus; die unwirkliche Landschaft kommt in bisweilen atemberaubenden Scope-Bildern zur Geltung.

14) Fröhliche Ostern (Joyeuses Paques, 1984)

IMDb-Bewertung: 6,3

FSK-Freigabe: 6 Jahre

Genre(s): Comedy

Handlung: Für den ausgebufften Windhund Stéphane (Jean-Paul Belmondo) überhaupt kein Problem: Er gibt die gerade aufgegabelte Julie (Sophie Marceau) einfach als seine Tochter aus einer früheren Beziehung aus. Doch Stéphane hat nicht mit der investigativen Ader seiner Frau Sophie (Marie Laforêt) gerechnet. Julie und Stéphane denken sich ständig neue, noch abenteuerlichere Lügen aus, um die gar nicht so gutgläubige Gattin zu täuschen. Das klappt auch scheinbar hervorragend, bis Marlène (Rosy Varte) auftaucht. Sie behauptet, Julies Mutter und damit Stéphanes Verflossene zu sein. Für die gehörnte Sophie ist das Maß langsam übervoll.

15) Hop – Osterhase oder Superstar? (2011)

IMDb-Bewertung: 5,4

FSK-Freigabe: 0 Jahre (JMK: 6)

Genre(s): Animation, Abenteuer, Comedy

Handlung: Ein kleiner Hase, Sohn des Osterhasen, möchte unbedingt Rockstar werden und verlässt das Familienunternehmen, um nach Hollywood zu gehen. In einem perfekten Mix aus CGI und Realfilm macht "Hop" einen Superspaß aus einer ganz speziellen Ostervorbereitung!

