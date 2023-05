Haben wir vorhin gesagt, dass der Vatertag unkompliziert ist? Vielleicht sollten wir diese Aussage nochmal überdenken. Anders als der Muttertag, der im deutschsprachigen Raum (Österreich, Deutschland, Liechtenstein und in den deutschsprachigen Kantonen der Schweiz) jährlich am zweiten Sonntag im Mai gefeiert wird, gibt es beim Vatertag regionale Unterschiede – die durchaus für Verwirrung sorgen können:

In Österreich geht man hier, analog zum Muttertag, mit einer einfachen Eselsbrücke vor: Vatertag wird jährlich am zweiten Sonntag im Juni zelebriert. Der Vatertag 2023 fällt somit auf den Sonntag, 11. Juni 2023.

In Deutschland wird der volkstümliche Vatertag an Christi Himmelfahrt begangen – im Jahr 2023 also am 18. Mai 2023. Während der Vatertag im stärker atheistisch geprägten Ostdeutschland auch als „Herrentag“ bezeichnet wird, fällt in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Teilen Brandenburgs auch oft die Bezeichnung „Männertag“.

In der Schweiz wird der Vatertag traditionell nicht gefeiert. Seit 2009 wird der Fest- und Aktionstag aber auch landesweit unter dem Namen „Schweizer Vätertag“ zelebriert und zwar jährlich am ersten Sonntag im Juni. Im Unterschied zu Vatertagen in anderen Ländern besteht der Vätertag in erster Linie in einem Väter-Kinder-Aktionstag. Der Schweizer Vätertag 2023 findet am 4. Juni 2023 statt.

In Liechtenstein wird der Vatertag jährlich, wie auch in Italien, am Josefstag, dem 19. März, gefeiert.