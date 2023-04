Anders als zum Beispiel zu Ostern oder zu Weihnachten, warten die TV-Sender zum jährlichen Muttertag nicht mit einer Flut an Programmanlässen und themenspezifischen Filmen auf. Dies liegt vor allem daran, dass sich die Zahl an tatsächlichen „Muttertagsfilmen“ in Grenzen hält. Überhaupt sollte man diesen Tag gemeinsam mit seiner Mama verbringen, anstatt in den Fernseher zu glotzen!

Einen Klassiker gibt es allerdings, der an bzw. um diesen einen Tag im Jahr nie im österreichischen Fernsehen fehlen darf: Harald Sicheritz’ Kult-Satire „Muttertag – Die härtere Komödie“ (1993). Egal ob man diese brachiale Austrokomödie (u. a. mit Andrea Händler, Eva Billisich, Alfred Dorfer, Roland Düringer und Reinhard Nowak) bereits in- und auswendig kennt, oder sie bis dato noch nie gesehen hat – wenn man diesen Film in der Woche um den Muttertag im Fernsehprogramm erspäht, sollte man unbedingt einschalten und sich schlapplachen!