Max Giesinger: Musik, Filme, Kloster
Warum der Musiker eine Woche ins Kloster ging, bei zwei Unis durchfiel und seine Oma immer ihre Puppen wegen ihm wegsperren musste. Seine Lieblingsfilme nennt uns Max Giesinger nebenbei auch noch. Die „Jurassic Park”-Reihe gehört jedenfalls nicht dazu. – Länge: 29 Min.
