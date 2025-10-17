Logo
Pizzera & Jaus & Co.: Im Hotel mit den Neo Nuggets

Ein Podcast-Special: Drei Doppel-Interviews zur Austro-Komödie „Neo Nuggets”. Peter Slavin geht im Hotel Rosewood am Petersplatz in Wien (nicht in Rom) von Raum zu Raum und trifft auf Regisseur Andreas Schmied, Produzentin Loredana Rehekampff sowie die Stars Pizzera & Jaus, Silvia Schneider und Anna Strigl.

Geredet wird über Neo Nuggets, James Bond, Benno Fürmann und eine Fortsetzung als Musical. – Länge: 28 Minuten.

Neo Nuggets

TV-MEDIA Podcast

© Constantin Film Österreich / Samsara Film

